8. Dünya Ermenileri Yaz Olimpiyat Oyunları hazırlıkları başladı

HYETERT – 8. Dünya Ermenileri Yaz Olimpiyat Oyunları (Hamahaygagan Oyunları) Dünya Komitesi Toplantısı Erivan’da gerçekleşti.

İstanbul Hamahaygagan Komitesi Başkanı Haygaram Karasu, Şişli Spor Kulübü Başkanı ve Dünya Olimpiyat Komitesi Türkiye Üyesi Alen Tekbıçak toplantıya katılmak üzere Pazartesi akşam Erivan’a uçtular.

04 Ekim Salı günü yapılan toplantıda, Dünya Olimpiyat Komitesi Başkanı İskhan Zakaryan ve Dünya Olimpiyat Komitesi Sponsoru Albert Boyacıyan 05-19 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Oyunlarının detayları görüşüldü. Bu yılki Olimpiyat oyunlarının açılış töreni Gümrü’de, kapanışı ise Erivan’da gerçekleşecek.

İstanbul temsilcileri, toplantı akabinde Diaspora Bakanı Zare Sinanyan ile de bir araya geldiler.