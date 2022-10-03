Suçluların adalete teslimi

Ermeni tarafı, suçluları adalete teslim etmek için her türlü çabayı gösterecektir

2 Ekim’de bir çalışma ziyareti için Cenevre’de bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, AGİT Minsk Grubu’nun ABD eş başkanı ve Kafkas Müzakereleri Kıdemli Danışmanı Philip Ricker ile görüştü.

Dışişleri Bakanı, Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın egemen topraklarına karşı son zamanlardaki askeri saldırganlığının ayrıntılarını sundu, uluslararası ortaklar tarafından sonuçlarının ortadan kaldırılması ve uluslararası mekanizmaların başlatılması da dâhil olmak üzere, yeni saldırıların önlenmesi için net adımlar atmanın önemini vurguladı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, sosyal ağlarda yaygın olarak paylaşılan vahşeti ve işlediği savaş suçlarına değinen Bakan Mirzoyan, Ermeni tarafının failleri adalete teslim etmek için her türlü çabayı göstereceğini vurguladı.

Görüşmede muhataplar bölgesel güvenlik ve istikrarla ilgili bir dizi konuya değindiler, Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri, Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Ermenistan Kamu Radyosu