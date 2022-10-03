Menendez’den iki değişiklik teklifi

Menendez, ABD’nin Azerbaycan’a askeri yardımını durdurmayı ve F-16’ların Türkiye’ye satışını engellemeyi önerdi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, 2023 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda (NDAA) ABD’nin Azerbaycan’a askeri yardımını engelleyecek ve Türkiye’ye F-16 savaş uçakları satışını durduracak iki değişiklik teklif etti.

Bu girişim Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) tarafından desteklenmektedir.

ANCA İcra Direktörü Aram Hambaryan, “Senatör Menendez’e Ermenistan ve Artsakh için açık ve gerçek bir tehdit oluşturan iki pervasız bölgesel gücü, Türkiye ve Azerbaycan’ı sorumlu tutmadaki öncülüğü için teşekkür etmek istiyoruz”,- dedi.

Aynı komitenin bir üyesi olan Robert Menendez ve Marco Rubio, 27 Eylül’de, Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik son saldırısını kınayan, Azerbaycan’a Amerikan güvenlik yardımına derhal son verilmesi, savaş ve savaş suçları için yaptırım uygulanması ve Ermeni esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunan iki partili bir yasama girişimini sundular.

Karar, Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ile dayanışmayı ifade ediyor ve aynı zamanda Ermenistan ve Artsakh’a Amerikan yardımının artırılması çağrısında bulunuyor.

Menendez ayrıca ilgili kararda, ABD başkanının F-16’ları Türk hükümetine veya herhangi bir Türk şirketine satamayacağı veya teknoloji için ihracat lisansı satamayacağı veya veremeyeceğini öngören bir değişiklik teklif ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu