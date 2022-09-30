Paşinyan: Rusya bile ısmarladığımız silahları vermedi!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, aralarında yakın müttefiki Rusya’nın da bulunduğu bazı ülkelerin, önceden sipariş ettikleri milyonlarca dolarlık silahları kendilerin teslim etmediğinden dert yandı. Sputnik Ermenistan’ın haberine göre Paşinyan, “Milyonlarca dolar ödeme yaptığımıza rağmen, müttefiklerimiz de dahil silahların teslimatına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen ülkeler var. Bu çok incitici bir gerçek ve bu durumu derinlemesine analiz etmemiz gerekiyor” dedi. Öte yandan Paşinyan’ın, 3 Ermeni askerinin Azeri güçlerince öldürüldüğü yolundaki açıklaması Bakü’nün tepkisi çekti. Azerbaycan Dışişleri, bu suçlamaların sahte ve asılsız olduğunu açıkladı. Milliyet Gazetesi