Nokta atışlar

Rauf Tamer Kanun kaçağı teröristleri yollayacak diye beklerken, İsveç, bize bir heyet yolluyor… Müzakere için… Pekâlâ… Yollasın bakalım. Çayımızı içer giderler. *** İsveç’in yanında Finlandiya, bari terbiyeli gözüküyor… Güreş minderinde bile Türk Pehlivanları’na karşı gayet saygılı. *** Ermenistan hâlâ yanlış ata oynuyor. Sonunda görecektir ki, Türk’ten başka onun dostu yoktur… Diğer ülkelerin bu Ermeni Sevdası, sırf menfaat için. *** Elinden gelse Yunanistan, bizi Antalya sahiline kilitleyecek… Başka deniz yok. İster misiniz bu Yunanistan, Boğazlarda da hak iddia etsin. Kimbilir… Çanakkale Köprüsü’nde bile belki gözü var… *** Duydunuz mu? Miçotakis’in dedesi, meğer 100 yıl evvel Afyon’da ölmüş. Vah vah, çok üzüldüm. Dedesinin Afyon’da ne işi varmış acaba? *** Peki, savaş çıkarsa ne olur? 1) Yunanistan haritadan silinir. 2) NATO dağılır. 3) İsmet Paşa’nın dediği işte o zaman olur, yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır. …….. Belki bir şey daha olur. Seçim ertelenir. Hepsi bu. Hürriyet Gazetesi