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Nokta atışlar

2022-09-30
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Rauf Tamer

Kanun kaçağı teröristleri yollayacak diye beklerken, İsveç, bize bir heyet yolluyor… Müzakere için…

Pekâlâ…

Yollasın bakalım.

Çayımızı içer giderler.

***

İsveç’in yanında Finlandiya, bari terbiyeli gözüküyor…

Güreş minderinde bile Türk Pehlivanları’na karşı gayet saygılı.

***

Ermenistan hâlâ yanlış ata oynuyor.

Sonunda görecektir ki, Türk’ten başka onun dostu yoktur… Diğer ülkelerin bu Ermeni Sevdası, sırf menfaat için.

***

Elinden gelse Yunanistan, bizi Antalya sahiline kilitleyecek… Başka deniz yok.

İster misiniz bu Yunanistan, Boğazlarda da hak iddia etsin.

Kimbilir… Çanakkale Köprüsü’nde bile belki gözü var…

***

Duydunuz mu?

Miçotakis’in dedesi, meğer 100 yıl evvel Afyon’da ölmüş.

Vah vah, çok üzüldüm.

Dedesinin Afyon’da ne işi varmış acaba?

***

Peki, savaş çıkarsa ne olur?

1) Yunanistan haritadan silinir.

2) NATO dağılır.

3) İsmet Paşa’nın dediği işte o zaman olur, yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır.

……..

Belki bir şey daha olur.

Seçim ertelenir.

Hepsi bu.

Hürriyet Gazetesi

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