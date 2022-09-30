Nokta atışlar

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|Rauf Tamer
Kanun kaçağı teröristleri yollayacak diye beklerken, İsveç, bize bir heyet yolluyor… Müzakere için…
Pekâlâ…
Yollasın bakalım.
Çayımızı içer giderler.
***
İsveç’in yanında Finlandiya, bari terbiyeli gözüküyor…
Güreş minderinde bile Türk Pehlivanları’na karşı gayet saygılı.
***
Ermenistan hâlâ yanlış ata oynuyor.
Sonunda görecektir ki, Türk’ten başka onun dostu yoktur… Diğer ülkelerin bu Ermeni Sevdası, sırf menfaat için.
***
Elinden gelse Yunanistan, bizi Antalya sahiline kilitleyecek… Başka deniz yok.
İster misiniz bu Yunanistan, Boğazlarda da hak iddia etsin.
Kimbilir… Çanakkale Köprüsü’nde bile belki gözü var…
***
Duydunuz mu?
Miçotakis’in dedesi, meğer 100 yıl evvel Afyon’da ölmüş.
Vah vah, çok üzüldüm.
Dedesinin Afyon’da ne işi varmış acaba?
***
Peki, savaş çıkarsa ne olur?
1) Yunanistan haritadan silinir.
2) NATO dağılır.
3) İsmet Paşa’nın dediği işte o zaman olur, yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır.
……..
Belki bir şey daha olur.
Seçim ertelenir.
Hepsi bu.
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