Netflix değil gerçek: ABD ordusunun ilk trans askeri ve Ermeni eşi, Rusya ajanlığına teşebbüsten tutuklandı: “Yakalanırsak çocuklarımızı Türkiye’ye yollayın”

ABD ordusunun ilk trans askeri Jamie Lee Henry, North Carolina’da 52 bin askerin bulunduğu Fort Bragg askeri üssünde askeri doktor olarak görev yapıyordu. Henry’nin eşi Anna Gabriellian ise sivil bir göz doktoruydu. Ermeni asıllı olan Gabriellian aynı zamanda bir Rus milliyetçisiydi. Kadınken erkek olan ülke tarihinin ilk trans askeri eşi Jamie Lee Henry’e baskı kurdu ve Ukrayna işgaline destek olmak amacıyla gizli istihbarat bilgilerini Rusya’ya vermek için ikna etti. Çift bir Rus ajana ulaştı ama o Rus ajanı kılığındaki gizli bir FBI ajanıydı. FBI ajanı, çiftle Rus ajanı gibi konuştu ve çiftin Rus diplomatlarla iletişim kurmaya çalıştığını öğrendi. Ardından FBI çifti tutukladı. Henry ve Gabriellian sekiz farklı suçtan yargılanacak. Gabriellian, Rus ajanı kılığındaki FBI ajanından görev sırasında yakalanmaları durumunda çocuklarının Türkiye’ye yollanmasını istemiş.

Dün ABD Adalet Bakanlığı, ABD ordusunda görev yapan bir askeri doktor ve eşinin Rusya’ya ajanlık yapmak ve ABD askerlerine zarar vermeye teşebbüsten tutuklandığı ve 8 farklı suçtan yargılandığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, North Carolina eyaletinde bulunan ve 52.000 Amerikan askerine ev sahipliği yapan Fort Bragg askeri üssünde askeri doktor olarak görev yapan Jamie Lee Henry ve göz doktoru eşi Anna Gabriellian, ABD askerlerine ait gizli tıbbi bilgileri Rusya’ya vermeye çalıştı.

Çift, Rus ajanı kılığındaki gizli bir FBI ajanı ile birden fazla kez buluştu, gizli FBI ajanına Rus diplomatlarla iletişim kurmaya çalıştıklarını itiraf etti. Çift, Rusya’ya ABD’nin savaş durumunda ordusuna nasıl bir tıbbi destek sağlamayı planladığı, Ukrayna ordusunu nasıl eğittiğiyle ilgili detayları ve ABD askerlerine ait gizli tıbbi belgeleri vermek istediğini söyledi. Ermeni asıllı Anna Gabriellian, Rusya’ya karşı milliyetçi duygular beslediğini ve bu nedenle Rusya’ya Ukrayna’nın işgalinde yardım etmek istediğini söyledi. Gabriellian, Rusya’ya istihbarat bilgilerini verme konusunda tereddütte olan eşi Henry’i de ikna etti, cesaretlendirdi. ABD ordusunda görevli Henry ise FBI ajanına, Rusya ordusunda savaşmak için iletişime geçtiğini fakat savaş tecrübesi olmadığı gerekçesiyle Rusya’nın bu talebi olumsuz karşıladığını söyledi.

Çift son buluşmalarında Rus ajanı kılığındaki FBI ajanına bazı askerlere ait tıbbi bilgileri sızdırınca tutuklandı ve 8 farklı suçtan yargılanmaya başladı. Anna Gabriellian, gizli görevde olan FBI ajanına Rusya’ya ajanlık yaparken açığa çıkması ve tutuklanması durumunda çocuklarının Türkiye’de güzel bir tatil için uçağa bindirilmelerini talep etmişti.

Jamie Lee Henry daha öncesinde ABD ordusunun ilk trans kimlikli askeri olarak ABD’de gündeme gelmiş, söyleşi vermişti.

The First Out Transgender Active Duty U.S. Army Officer: “My Story Is Not Unique” http://t.co/kRMaHEFVlQ via @chrisgeidner @buzzfeednews

— Jamie Lee Henry (@MAJ_JLee_MD) June 9, 2015