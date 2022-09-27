Rus Ortodoks Kilisesi: Ukrayna’da ölen Rus askerlerinin tüm günahları affedilecek

Vladimir Putin’in İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk seferberlik emrini vermesinin ardından, Rus Ortodoks Kilisesi Ukrayna’ya karşı savaşta ölen Rus askerlerinin tüm günahlarından arınacağını açıkladı.

Kilise lideri Patrik Kirill, Putin’in önemli bir müttefiki ve işgalin destekçisi. Daha önce savaşa karşı çıkanları eleştirmiş ve Rusları Kremlin çevresinde toplanmaya çağırmıştı.

75 yaşındaki Kirill, seferberlik emrinden bu yana yaptığı ilk konuşmada, “Kilise, bu savaşın mümkün olan en kısa sürede bitmesi için dua ediyor, böylece mümkün olduğunca az sayıda kardeş birbirini öldürecek. Fakat aynı zamanda, görevlerinin gerektirdiği şeyi yapmaya gidenler bu görevi yerine getirirken ölürse, o zaman şüphesiz başkaları için kendilerini feda etmiş olacaklardır. Bu nedenle, bu kişinin işlediği tüm günahlardan arındığına inanıyoruz.”

Rusya, halkın öfkesini körükleyen, askerlik çağındaki erkeklerin göçüne yol açan ve ülke çapında protestoları tetikleyen bir seferberlik hamlesinde Ukrayna’da savaşmak için yaklaşık 300 bin ek asker çağırdığını söyledi.

Kirill’in Ukrayna’daki savaşa verdiği destek, Rus Ortodoks Kilisesi ile Ortodoksluğun dünyadaki diğer kanatları arasındaki çatlağı derinleştirdi.

Papa açık şekilde Kirill’i eleştiyor

Katolik Kilisesi’nin başı olan Papa Francis, savaşın en ciddi muhaliflerinden biri ve bu ayın başlarında tanrının savaşı desteklemediğini söylemesi de dahil olmak üzere, birçok halka açık konuşmasında Kirill’in pozisyonunu eleştirdi ve yerdi.

Euronews