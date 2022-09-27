Prof. Dr. Melek Delilbaşı hayatını kaybetti

Bizans tarihçisi Prof. Dr. Melek Delilbaşı, 75 yaşında hayatını kaybetti.

DUVAR – Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi emekli öğretim üyesi ve eski dekanı Prof. Dr. Melek Delilbaşı, 75 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye tarihinin Bizans kaynakları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Delilbaşı’nın cenazesi, bugün Üsküdar Şakirin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde profesör olan Delilbaşı, aynı fakültede öğretim üyeliği görevini sürdürdü. Tarih Bölümü ile Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı başkanlıklarını yaptı. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ‘Bizans-Osmanlı Tarihi’ dersleri verdi. Telif ve çeviri makaleleri 1983 yılından itibaren Belleten, Turkish Review Quarterly Digest, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni, Association Internationale d’Ètudes du Sud-Est Européen Bulletin, Türk Tarih Kurumu Belgeler Dergisi, Turchia, Tarih Araştırmaları Dergisi, OTAM, Cogito dergilerinde yayımlandı. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası birçok bilimsel etkinliğe katılarak bildiriler sundu.

Türk Tarih Kurumu’nun Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi’nin Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Delilbaşı, Yunanca başta olmak üzere İngilizce, Türkçe ve diğer dillerde yazılmış 848 ciltten oluşan kişisel koleksiyonunu 2018 yılı sonlarında ANAMED Kütüphanesi’ne bağışlayarak kütüphane koleksiyonunun geç dönem Bizans tarihi, Balkan tarihi ve erken dönem Osmanlı tarihi alanlarında gelişmesine katkıda bulundu. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

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