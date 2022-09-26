İBB’ye Antik Roma Hipodromu tepkisi: Bazı hayallerin kurulması ihanettir

BARIŞ SAVAŞ İBB yönetimi Sultanahmet Meydanı’nın altındaki Roma Büyük Hipodromu’nu bin 700 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarmak için Koruma Bölge Kuruluna başvurdu. Yönetime siyasilerden ve İstanbullulardan tepki yağdı: Bazı hayaller vardır ki kurulması dahi ihanettir. Bu aziz millet, İstanbul’un göbeğine Antik Roma Hipodromu hayali kuranların, rüyalarını kabusa çevirir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Sultanahmet Meydanı’nın altındaki Antik Roma Hipodromu’nu bin 700 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarmak için hazırladığı projeyi Koruma Bölge Kurulu’na sundu. İBB yönetiminin üzerinde Sultanahmet Camii, Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi ve Marmara Üniversite binalarının bulunduğu alan üzerinde arkeolojik kazı çalışma yaparak Roma Hipodromu’nu gün yüzüne çıkarmak istemesine karşılık İstanbullulardan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den tepki geldi. Bazı hayaller vardır ki kurulması dahi ihanettir. Bu aziz millet, İstanbul’un göbeğine Antik Roma Hipodromu hayali kuranların, rüyalarını kabusa çevirir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) September 26, 2022 ‘BAZI HAYALLERİN KURULMASI BİLE İHANETTİR’ AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bazı hayaller vardır ki kurulması dahi ihanettir. Bu aziz millet, İstanbul’un göbeğine Antik Roma Hipodromu hayali kuranların, rüyalarını kabusa çevirir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi. ‘HER SİYASİ KURDUĞU PROJE HAYALLERİNDEN DE SORUMLUDUR’ AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin ise “Siyasi zihinlerin de bilinçaltları vardır ve bazı proje hayalleri aslında siyasilerin zihni bilinçaltlarını ortaya çıkarır. Her siyasi zihin sadece yaptığı ya da yapmadığından değil, kurduğu proje hayallerinden de sorumludur. Herkes aklını başına alsın!” diye tepki gösterdi. Ne güzel animasyon hazırlamış Bizanslılar! Ayasofya'nın minareleri yok, Sultanahmet'i de yıkmışlar, Türk-İslâm Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı kalır mı; o da yıkılmış! Ortalıkta hiç Türk görünmüyor; demek ki son ferdine kadar katletmişler! Ne güzel kafa!@ibbhabercomtr https://t.co/uR5w5ldAWD — Şaban Abak (@SabanAbak) September 25, 2022 Vatandaşların konuya ilişkin tepkileri ise şu şekilde: *Şaban Abak: “Ne güzel animasyon hazırlamış Bizanslılar! Ayasofya’nın minareleri yok, Sultanahmet’i de yıkmışlar, Türk-İslâm Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı kalır mı; o da yıkılmış! Ortalıkta hiç Türk görünmüyor; demek ki son ferdine kadar katletmişler! Ne güzel kafa!” *Yusuf Nar: “Doğu Roma’yı diriltmeye çalışıyorlar. Tekrar camiye çevrilmiş Ayasofya ile Sultanahmet Cami arasında Doğu Roma Hipodromu’nu ortaya çıkarmaya çalışmak, tek kelimeyle Ayasofya’nın karşılığını vermeye çalışmaktır.” Sabah Gazetesi