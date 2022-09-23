RENETA SIBEL YOLAK’TAN YENİ BİR KİTAP

Reneta Sibel Yolak’ın yeni kitabı ‘HOLOKOST BIR INSANLIK DRAMI’ Alter Yayınları’ndan çıktı ve raflarda yerini aldı. Bu kitapta, tek suçları Yahudi doğmak olan insanların öykülerini, umutlarını ve bu umutlarının mucizeye döndüğü anları okuyacaksınız.

Kitabının yayınlanmasından duyduğu sevinci ve heyecanı bizlerle paylaşan yazar Reneta Sibel Yolak şunları söyleri:

”Holokost bir insanlık suçu. Avrupa’nın göbeğinde bu suç işlenirken dünya buna seyirci kaldı, engellemek için bir şey yapmadı. Ne var ki zulmün en karanlık anında bile insan umudu öldürülemez ve çoğu zaman onu ayakta tutan şey işte bu umuttur. Bu kitap, umutların mucizelere döndüğü, insanlık onurunun yeniden ayağa kalktığı, adeta dirildiği anları anlatıyor. Her insan umut eder. İnsanlar hayalleri ve umutlarıyla yaşarlar. En zor ve imkansız gibi görünen koşullarda umutların mucizelere döndüğünü görüyoruz. Bu mucizeleri yaşayan insanların anlatımları sizi çok şaşırtacak… Onlar holokost kurbanları ve aynı zamanda bir dönemin son tanıkları. İnsanlık tarihinin ve her insanın onların anlatımlarından öğreneceği çok şey ve çıkaracağı çok ders var… Bunlar, cesaret, inanç, umut, dayanma gücü ve umutların mucizelere dönüştüğü anlar. Kitabı okurken siz de bu anlara tanıklık edecek bu mucizelerin sevincini yaşayacaksınız”

Kitabı seçkin kitap evlerinden ve onların online alışveriş platformlarından temin edebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 17.09.2022

ISBN: 9786051912332

Dil: TÜRKÇE

Sayfa Sayısı: 290

Cilt Tipi: Karton Kapak

Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı

Boyut: 13.5 x 21 cm