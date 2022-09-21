39 yıl sonra annesinin izinde: Selin Erberk Gurdikyan

Miss Turkey 2022’nin merakla beklenen finali dün akşam yapıldı. Yarışmanın üçüncüsü, Miss Turkey Supranational seçilen isimse Neşe Erberk’in kızı Selin Erberk Gurdikyan oldu.

Miss Turkey 2022’nin finali dün akşam yapıldı. Berfu Yenenler’in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye’nin en güzel kızı olmak için yarıştı. Miss Turkey 2022’yi kazanan ve bu sene Türkiye’yi Miss World’de temsil edecek aday Nursena Say oldu. Yarışmada 5 numara Aleyna Şirin Miss Universe seçildi. Eski Türkiye güzeli Neşe Erberk’in kızı olan Selin Erberk Gurdikyan da dereceye girdi ve Miss Turkey Supranational seçildi.

Selin Erberk Gurdikyan 22 yaşında Florida Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi. Erberk, “Miss Turkey’e katılmak her zaman aklımın bir kenarındaydı. Ama ben ilk önce tıp okumak ve okuluma odaklanmak istedim. Okuluma odaklandıktan sonra baktım, her şeyi bir düzene sokmuşum. Bunu yapabilirim ve başvurdum” diyor.

Selin Erberk Gurdikyan ailesinin bakış açısının sorulması üzerine şöyle konuştu:

“Annemle gurur duyuyorum. Annemin bana karşı hiç baskısı olmadı, “Kızım Miss Turkey’e katıl” gibi bir baskısı olmadı. Ben her zaman akademik olarak güçlü bir insandım. İnek bir öğrenciydim. (Burada da ders çalıştın denmesi üzerine). Evet, provalardan sonra ders yapmam, ödev yapmam gerekti. Haftayada sınavlarım” dedi.

NEŞE ERBERK’TEN YILLAR SONRA…

Selin Erberk Gurdikyan’ın annesi Neşe Erberk de tescilli bir güzel… Neşe Erberk, Robert Kolej’ini bitirmiş ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim almıştı. Neşe Erberk 1983’te girdiği Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması’nda birinci olmuştu. Erberk Türkiye’yi Miss Europe 1984 yarışmasında temsil etmiş ve Avrupa Güzeli olmuştu.

NEŞE ERBERK: BENİM BİRİCİK KIZIM…

Neşe Erberk Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: Benim biricik, hem kendisi hem ruhu güzel kızım Miss Turkey yarışmasında üçüncülük tacını takıp Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil etme hakkını kazandı.. Selinim , sahnede yürüyüşünle bir kuğu gibi güzel, konuşmanla da kendine güvenen, kültürlü, yardımsever, gururlu, örnek bir genç kız olarak herkesin gönlünü fethettin… Devamı yurtdışında inşallah…

https://www.instagram.com/neseerberk/?utm_source=ig_embed&ig_rid=607feb36-bdbe-4e5e-ad3e-fa26f84b1823

Neşe Erberk ve eski eşi Ark Gurdikyan’ın kızları Alin, Lara ve Selin üçüz olarak dünyaya gelmişti.(Fotoğraf: 2016 Elle Dergisi)

Neşe Erberk ve üçüz kızları Alin, Lara ve Selin 2016 yılında Elle Dergisi’ne röportaj vermişti. Selin Erberk Gurdikyan o röportajda okul dışındaki zamanlar için “Voleybol oynuyorum, piyano çalıyorum, resim yapıyorum ve arkadaşlarımla vakit geçiriyorum” demişti.

O röportajda güzellik konusu için ” Dürüst olayım, benim için de güzellik mükemmel burun, dolgun dudaklar, köşeli yanaklar demekti. Ama sonra değişmeye başladı. Bence kusurlar insana karakter katıyor ve bir yüzün karakterli olması daha önemli” demişti.

Neşe Erberk ise “Kızlarıma hep farklılıklarını hatırlatıyorum. Ve hayatta mutlu olacakları şeylere yatırım yapmaları gerektiğini söylüyorum. İşte özgüven bu. Yoksa güzellik gelip geçici. Kendileriyle o kadar barışıklar ki, kendileri olabilmek için herhangi bir kalıba sığma ihtiyacı hissetmiyorlar” diye konuşmuştu.

https://www.elele.com.tr/galeri/39-yil-sonra-annesinin-izinde-selin-erberk-gurdikyan?p=8