YOZGAT BURUNKIŞLALILAR PLATFORMUNDAN VALİ YERLİKAYA’YA ZİYARET

HYETERT – Yozgat Burunkışlalılar Platformu Başkanı Hovsep Arzuman ve Burunkışlalı arkadaşları Nazaret Sahakyan ile Mıgırdiç Arzivyan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya bir nezaket ziyaretinde bulundular.

Yıllar önce Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde kaymakam olarak görev yapmış olan Vali Yerlikaya kendisi Yozgatlı olmadığı halde bir Yozgatlı gibi hissettiğini ve çocuklarının orada görev yaparken dünyaya geldiğini belirtti. Yozgat anlarının konuşulduğu güzel sohbet ortamında Vali Yerlikaya, ilki düzenlenecek Burunkışla anması ve yemeğine, programı el verirse katılmak istediğini belirtti.

Fotoğraf: Eser Köse Valilik fotoğrafçısı