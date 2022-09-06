Azerbaycan’ın suçlarını anlatan film Cannes Dünya Festivali’nin birincisi oldu

Bu ay Cannes Film Festivali’nde başarı elde ediyoruz. Festivalin “Geleceği Hatırla” temasıyla, Amerikalı-Ermeni gazeteci Vic Gerami’nin “Anavatan” adlı belgesel filmi, “En İyi Belgesel” kategorisinde Temmuz (2022) ayının birincisi ilan edildi.

Film, 2020 yılında, özellikle Azerbaycan’ın Türkiye’nin aktif desteğiyle Ermenilerin yaşadığı Artsakh’a saldırdığı, bir kez daha Ermeni halkının soykırımını gerçekleştirdiği ve 5.000’den fazla insanı hayatlarından mahrum bıraktığı olayları anlatıyor.

Film şu anda Kuzey Amerika’da hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden olumlu tepkilerr alıyor.

Filmin yazarı Vic Gerami, filmin 2020 yılında Ermeni halkı insanlığa karşı suçlara maruz kalırken uluslararası toplumun sağır edici sessizliğini anlattığını söyledi.

“Dünyanın dört bir yanındaki insanların, bu savaş sırasında 5.000’den fazla Ermeni’yi yok eden Türkiye ve Azerbaycan tarafından Artsakh’ın soykırım işgalini öğrenmesinden ilham alıyorum.

Ermenistan Kamu Radyosu