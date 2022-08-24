UEFA Futsal Şampiyonalar Ligi Ön Eleme Maçları Bugün Başlıyor

HYETERT – Türkiye’yi UEFA Futsal Şampiyonalar Ligi’nde temsil edecek Şişli Spor Kulübü’nün mücadele edeceği ön eleme maçları bugün (24 Ağustos) Şişli Spor Kulübü evsahipliğinde başlıyor.

Daha önce Almanya’nın Stuttgart takımının ev sahipliğinde yapılacağı duyurulan ön eleme maçları, takımın bu sorumluluğu alamayacağını bildirmesi üzerine Türkiye’ye geçti.

Kocaeli’nde Gazanfer Bilge Spor Salonunda oynanacak müsabakalar bugün başlıyor. Şişli Spor Kulübü ilk maçında saat 17.30’da Stuttgarter FC 2020 takımı ile karşı karşıya gelecek.

Şişli Spor Kulübü Yöneticileri, 25 Ağustos günü oynanacak Örebro mücadelesi için Bostancı’dan ulaşım organize edeceğini duyurup sporseverleri kendilerine destek vermeye davet etti. Buna göre Kınalıada’dan gelecek destekçileri 14.15 Motoru ile Bostancı’ya, orada bekleyen araç ile de Kocaeli’ne hep birlikte gidecekler.

Maç skorlarını aşağıdaki linkten canlı olarak takip etmek mümkün.

https://www.flashscore.com.tr/futsal/avrupa/uefa-futsal-champions-league/