92 yıl önce Rum kilisesinden dönüştürülen tarihi ipek fabrikası yangında çöktü

Bursa Demirkapı Mahallesi’nde 92 yıl önce Rum kilisesinden dönüştürülen tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı. Tescilli ahşap bina çöktü, alevler 3,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

DUVAR – Bursa merkez Osmangazi ilçesi, Demirkapı Mahallesi’nde bulunan tarihi ipek fabrikası binasında gece saatlerinde ‘bilinmeyen bir nedenle’ yangın çıktı.

92 yıl önce Rum kilisesinden dönüştürülen binanın ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA’nın haberine göre alevlerin sıçraması ihtimaline karşı çevredeki birçok bina boşaltıldı.

Ekipler, yakında bulunan başka bir binaya da sıçrayan alevleri yaklaşık 3,5 saatte kontrol altına alabildi.

BAŞKAN AKTAŞ: BİNA TESCİLLİYDİ

Bölgenin eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle itfaiye araçlarının olay yerine ulaşmakta güçlük çektiğini ancak yine de olası bir faciadan dönüldüğünü vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş şöyle konuştu: “Yangının neden çıktı? Bir sabotaj var mıdır? İlgili birimler bu konuda detaylı araştırmaları yapacaklardır. İlgili bazı doneler var ama dediğim gibi resmi olarak belli olduktan sonra gerekli açıklamaları yapacağız. Eski bir ipek fabrikası, 1993 yılından beri kullanılmıyor. Bir de bunun yanında tescilli, yıkık durumda olan, tarihi bir bina. Bizim tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. 2 tane kullanılmayan binada oluşan hasar var. Bunlardan biri tescilli bir bina, diğeri tarihi hükmünde olmayan bir bina.” (HABER MERKEZİ)

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