Serdar Kılıç’tan taziye

Türkiye’nin özel temsilcisi Serdar Kılıç, ‘Surmalu’ patlamasıyla ilgili taziyelerini iletti

Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecinde, Türkiye özel temsilcisi Serdar Kılıç, Erivan’ın “Surmalu” alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi.

Kılıç, “Twitter” mikro bloğundaki notunda “Mağdurun ailesine en içten taziyelerimi iletiyorum (Serdar Kılıç, bu yazıyı henüz bir ölünün tespit edilmiş olduğu 14 Ağustos’ta yazmıştı) ve bu trajedi sonucu yaralanan herkese acil şifalar diliyorum”,- diye yazmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu