ERVAB Başkanı Şirinoğlu’ndan Ortaköy Vakfı’na eleştiri

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı ve Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu Ortaköy Vakfı’nı Ortak Seçim Tertip Heyeti mutabakatına uymamakla ve bölgesel seçmen listesi yerine dar bir seçmen listesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurmakla suçladı.

Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin yayınlanmasının ardından Ermeni vakıfları ortak seçim tertip heyetleri oluşturmak için mutabakata varmışlardı. Seçimde İstanbul milletvekili seçimleri için uygulanan seçim bölgeleri baz alınıyor. Ermeni vakıfları da her seçim bölgesi için ortak seçim tertip heyeti oluşturma kararına varmışlardı.

Ortaköy Vakfı 2. Bölgede yer alıyor. 2. Bölge için iki ayrı ortak seçim tertip heyeti oluşturulmuştu.

Edinilen bilgilere göre Şirinoğlu, vakıf başkanlarına bir mesaj gönderdi ve Ortaköy Vakfı’nın kendi seçim tertip heyetini oluşturduğunu, bunun yanısıra bölgelere göre ortak seçmen listesi oluşturma çalışmasına da katılmayarak 800 kişilik dar bir seçmen listesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurduğunu belirtti.

Edinilen bilgilere göre Şirinoğlu vakıf başkanlarına gönderdiği mesajda “Gerçeği tam olarak yansıtmadığı açık olan bu sözde seçmen listesi ile seçimini yapıp yönetimini devam ettirmek şeklinde bir yola girmiştir. Suistimallerle amacına ulaşmaya çalışan bu Vakfımızı şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi. Şirinoğlu mesajında “Ortaköy Vakfı yöneticilerini ve seçim tertip heyetini bu yanlışlarından dönmeleri için uyarıyoruz” ifadesini de kullandı.

Şirinoğlu önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yapacağını da belirtti.

Edinilen bilgilere göre ERVAB açıklamasında seçmenlere de bir çağrı yapılacak ve “e-Devletten edineceğiniz ikametgah belgesi ve nüfus kartınızla birlikte Ortaköy Kilisesine giderek seçmen kaydınızı yaptırınız” denecek.

Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan geçtiğimiz hafta yaptığı yazılı açıklamada “Bölgesel ortak seçim listelerinin oluşturulması ve her yönetimin Vakıflar Müdürlüğüne bu ortak listeyi kendi seçmenleri olarak göndermesi gerekmektedir. Bu listelerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde oluşturulması için gerekiyorsa bir seferberlik ilan edilmelidir. Yüksek katılımlı bir seçim için toplumsal duyarlılığı artırmak zorundayız. Patriğiniz olarak bu yüksek katılımlı seçim olanağını kısıtlamaya teşebbüs eden vakıf yönetimlerini kamuoyu ile paylaşacağımı peşinen belirtmek isterim” demişti.

Agos