Meryem Ana’nın Göğe Alınış Bayramı Vesilesi ile İzmir’e Yolculuk

HYETERT – 14 Ağustos 2022 Pazar günü saat 18:00’de, Meryem Ana’nın Göğe Alınış Bayramı Arifesinde İzmir Aziz Yuhanna Katedral Bazilika’sında Kıdemli Üstrahip Vartan Kazancıyan Ermeni Katolik Riti’nde Ayin sunacaktır.
Kutsal Masa’ya Üst Diyakon Hagop Minasyan, Gsrg. Jan Acemoğlu, tbiler Can Yontan ve Çetin Öğmen hizmet edecektir.
İlahiler Zaven Ağay’ın yönetiminde Vosgeperan Tbrats Tas tarafından seslendirilecektir.
Meryem Ana’nın Göğe Alınış Yortusu münasebetiyle 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:30’da Efes Meryem Ana Evi’nde Latin Riti’nde sunulacak Ayine Kıdemli Üstrahip Vartan Kazancıyan, Üst Diyakon Hagop Minasyan, Gsrg. Jan Acemoğlu, tbirler ve Vosgeperan Tbrats Tas üyeleri okuyacağı ilahiler ile katılım gösterecektir.
Detaylı bilgi almak için Vosgeperan sekreterliğini arayabilirsiniz.
(0212 244 52 11)
İlk yorum yapan siz olun