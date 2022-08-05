Can kurtaran tahliye

Tarihi Balıklı Rum Hastanesi’nin yaşlı bakımevi binasının çatısında yangın çıktı. Çalışanlar, 25 dakikada 62 yaşlı ve 42 hastayı tahliye etti. Hastane Vakfı Genel Koordinatörü Selçuk Atay: Tüm birimlerin desteğiyle kayıpsız atlattık

MUSTAFA KAYA, KORAY TAŞDEMİR

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Balıklı Rum Hastanesi’nin Yaşlı Bakımevi bölümünün çatısında dün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken içerisi de dumanla doldu. Yangının çıkmasıyla doktorundan hemşiresine, hastabakıcısından itfaiye ekiplerine kadar tüm hastane çalışanları, bakımevinde bulunan 62 yaşlı ve hastanede yatan 42 hastayı tahliye etmek için birbiriyle yarıştı. Yaşlı ve hastalar sedye ve tekerlekli sandalyelerle 25 dakika gibi kısa bir sürede tahliye edilerek Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanedeki oksijen tüpleri de hemen dışarı çıkartıldı. Yangın, 17 itfaiye aracı, 12 su tankeri, 4 iş makinesi, 9 ambulans, 3 AFAD aracı, 50 arama kurtarma, 215 itfaiye eri, 105 zabıta, 102 polisin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada bir yangın söndürme helikopteri de hazır bekletildi.

ERDOĞAN’DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başhekim Stati Leana ile telefonda görüşerek, bilgi alıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının bir nebze de olsa yürekleri ferahlattığını dile getiren Erdoğan, hastane ile ilgili gerekli çalışmalar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya talimat verdi. Tahliye edilenlerden 76’sının Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne nakledildiğini belirten Koca, “Bir hasta, başka sağlık sorunları nedeniyle acil serviste takip edilmektedir” diye konuştu.

ADIM ADIM TAHLİYE

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Genel Koordinatörü Selçuk Atay “Tüm birimlerin desteğiyle bu badireyi can kayıpsız bir şekilde atlattık. Tahliyeleri adım adım gerçekleştirdik. Yangın sadece ‘İhtiyarhane’ olarak bilinen binamızda çıktı” dedi. Fener Rum Patriği Bartholomeos da söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür ederek, “Yanımızda olmalarından ötürü memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Tanrı onları korusun” ifadesini kullandı.

269 YILLIK HASTANE

BALIKLI Rum Hastanesi Vakfı tarafından yönetilen hastane 1753’te Rum cemaatince kuruldu. Sultan 2. Mahmud Han’ın ferman ve tahsisiyle 1839’da bugünkü yerine taşındı. 1790’da çıkan yangında ahşap hastane binaları yok olunca Patrik 7. Neofitos’un ve Bab-ı Ali tercümanı Yorgo Humuzi’nin katkısıyla yeniden inşa edildi. 1894 depreminde hastane zarar görünce bugün hizmet veren binalar yapıldı. 1991’de ise restore edildi. Alkol ve madde bağımlılığı tedavisi için Türkiye’nin ilk özel kliniği de 1994’te burada kuruldu. 1794’te yapılan bir düzenleme ile kurum, kronik hastaları ve sokaklarda yaşayan insanlarla dilencileri kabul etmeye başladı. Eğrikapı’daki Meryem Ana Kilisesi müştemilatında psikiyatri hastalarını kabul ettiği için 1816’da, kilise hastaneye bağlandı.

Sabah Gazetesi