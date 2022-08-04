Cumhurbaşkanı Erdogan, İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

HYETERT – TC Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanının, İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, duyduğu üzüntüyü ifade ederek geçmiş olsun temennilerini iletti. Yangınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasınsın bir nebze de olsa yürekleri ferahlattığını dile getirdi.

Hastanenin, hastaların ve personelin durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmaları başlanacağını ve bunun için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya talimat verdiği bildirildi.