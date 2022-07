Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ermenistan başbakanı Paşinyan telefonda bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan başbakanı Nikol Paşinyan bugün (11 Temmuz) telefon görüşmesinde bayramlaştı. Paşinyan Erdoğan’ın Kurban Bayramı’nı, Erdoğan da Paşinyan’ın yaklaşan Vardarvar Bayramı’nı tebrik etti.

Bayram tebriği amacıyla gerçekleştirilen telefon görüşmesinde iki lider, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin önemini de vurguladı. Görüşmenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 1 Temmuz’da Türkiye ve Ermenistan’ın özel temsilcilerinin uzlaştığı konuların uygulanması konusunda iki liderin anlaştığı belirtildi. 1 Temmuz’da Türkiye-Ermenistan sınırından kara geçişinin üçüncü ülke vatandaşlarına açılması ve iki ülke arasında direkt hava kargosu uçuşlarının başlatılması kararı alınmıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmeyi Twitter hesabından şöyle duyurdu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmemizde #Armenia ve #Turkey arasındaki ikili normalleşme sürecine verdiğimiz önemi vurguladık. Özel Temsilcilerimizin 1 Temmuz’daki toplantıda uzlaştığı konuların erkenden uygulanmasını bekliyoruz․”

In a phone conversation with Turkey’s President Erdogan we emphasized the importance we attach to the bilateral normalization process between #Armenia and #Turkey. We expect early implementation of agreements reached in the meeting of our Special Representatives on July 1․

