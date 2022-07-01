Özel Yeşilköy Ermeni Ortaokulu öğrencisi Aykun Nersesyan LGS 2022’de 500 tam puan aldı

HYETERT – Heyecanla beklenen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları dün açıklandı. 05 Haziran tarihinde 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin ter döktüğü ve 30 Haziran günü açıklanan sonuçlara göre bu yıl 48 farklı ilden toplam 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bu en başarılı öğrenciler arasında Özel Yeşilköy Ermeni Ortaokulu öğrencisi Aykun Nersesyan’ın adını görmek Ermeni Toplumu içinde büyük sevinç yarattı.

Eşitler arasında LGS birincisi henüz açıklanmadı. LGS birincisi olan öğrencinin ismi ve şehrinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Okul Kurucu Temsilcisi Erol Ara Çınar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyduğu mutluluğu ve haklı gururunu takipçileri ile paylaştı. Eğitim kadrosuna, çalışanlarına, eğitime yatırım yapmaktan çekinmeyen yönetim kuruluna ve tüm bu paydaşlar ile birlikte uyumlu ve özverili bir işbirliği içinde olan ailesine teşekkür edim öğrencilerini tebrik etti.

Erol Ara Çınar’ın paylaşımı şu şekilde:

”Okulumuzun 8. sınıf öğrencisi Aykun Nersesyan’ın 2022 LGS sınavında Türkiye birincileri arasına girmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyum.

Öncelikle öğrencimizi, gönülden bağlı olduğu okulunun çizdiği yolda özverili,hırslı ve planlı bir şekilde ilerleyip bu başarıyı elde ettiği için tebrik ederim

Gelecek eğitim hayatında daha güzel başarılarını duyacağımıza eminim. Yolu açık olsun.

Ayrıca eğitmenleriyle koopere olarak çocuklarına ellerinden gelen her türlü desteği veren Aileyi gönülden kutlarım.

En büyük teşekkürüm, ana sınıfından son sınıfa kadar çocuklarımızı bir elmas gibi işleyen eğitim kadromuza… Başta Müdürümüz olmak üzere tüm öğretmenlerimize, çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım.

Eğitim uzun soluklu bir süreç. Hem maddi hem manevi anlamda çok fedakarlık istiyor. Okul dahilinde eğitime yatırım yapabilmeme imkân sağlayan sayın Habib Özfuruncu başkanlığında Yeşilköy vakfı yönetim kuruluna eğitime verdikleri değer ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.

Yeşilköy Ermeni Okulu Kurucu Temsilcisi olarak çocuklarımızın bu başarıları benim için en büyük ödül. Okullarımızda birlik beraberlik içinde çalışılarak öğrencilerimize fırsatlar verildiğinde neler yapabilecekleri aşikar. Bu nedenle geleceğimizi hazırlayan okullarımıza desteğin artması ve yeni başarılara ulaşılması dileğiyle…

Okul Kurucu Temsilcisi

Erol Ara Çınar”

Kayıtlar ne zaman başlıyor?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra kayıt süresi de başlamış oldu. Aykun Nersesyan’ın da dahil olduğu başarılı öğrencilerin velilerini deyim yerinde ise bir kayıt maratonu bekliyor.

Birinci ön kayıt dönemi 30 Haziran, 1-2 ve 3 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Ön kayıtlar 3 Temmuz Pazar saat 13.00’de sonlanacak. Aynı gün asil ve yedek kayıt listeleri de açıklanacak.

Serbest kayıtlar ne zaman yapılacak?

Birinci kesin kayıt dönemi 4 Temmuz Pazartesi saat 12.00’a kadar asil listedeki adaylar kayıtlarını yapabilecek. Yedek listeler ise aynı gün saat 13.00’da açıklanacak. Velilerin okulda olmasını söyleyen Gülan, ‘Yedek listedekilerin isimleri sıralamaya göre okunacak ve okulda değilseniz bir sonraki sıraya geçileceği için hakkınızı kaybedebilirsiniz’ dedi. Kayıt işlemi ise saat 21.00’da son bulacak. Eğer boş kontenjanları kalırsa serbest kayıt dönemi için yeni puan belirlenecek. Okulların boş kontenjanları kalırsa serbest kayıt dönemi başlayacak. 5,6,7 ve 8 Temmuz ise serbest kayıt dönemi olacak.