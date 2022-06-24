Türkiye-Azerbaycan arasında yeni model iş birliği

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin hem medya hem de sivil toplum kuruluşları(STK) ölçüsünde de arttırılmasını hedefleyen protokolle ilgili AYD Başkanı Sinan Burhan, “Türkiye ile Azerbaycan arasındaki medya ve kamu kuruluşları ilişkilerinin, yeni gerçekliğe dayanan iş birliği modeline geçişi artık kaçınılmaz oldu” dedi. 44 gün süren Karabağ Savaşı’nda Türkiye’nin verdiği destek ve Azerbaycan’ın elde ettiği zaferle iki kardeş ülkenin iş birliğinde yeni imkânlar oluştuğunu ifade eden Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, “Azerbaycan ile Türk medyası arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, ortak amaca önemli katkılar sağlayacak” diye konuştu. Alesger, iki kardeş ülke kamuoyunun devlet çıkarlarının gereklerine uygun olarak şekillenmesinde ortak çabaların güçlendirilmesinin önemine inandığının da altını çizdi.

AYD Başkanı Sinan Burhan ile Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger, protokole imza attı.

Hürriyet Gazetesi