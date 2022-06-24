Ermeni milletvekili: AKPM’deki kadın meslektaşlarımızın nasıl savaş ve şiddet lehinde konuşabildiğini merak ediyorum

Ermeni milletvekili: AKPM’deki kadın meslektaşlarımızın nasıl savaş ve şiddet lehinde konuşabildiğini merak ediyorum

Ermenistan Parlamentosu’nun AKPM heyeti üyesi Sona Ghazaryan, AKPM genel oturumunda bir konuşma yaptı.

“20. yüzyılın başında, kadınların oy hakkı hareketi dünyaya yayılıyordu ve Ermenistan’ın zaten başarılı olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. Parlamentoda üç kadın milletvekili vardı: Katarine Zalyan-Manukyan, Perchuhi Partizpanyan-Barseghyan, Varvara Sahakyan ve belki de Perchuhi Barseghyan’ın şu anda Strazburg belediye başkanı olan torunu Zhanna Barseghyan’ı tanıyorsunuz.

“Bir diğer güçlü Ermeni kadın, Diana Abgar, kamusal yaşamda farklı bir yol izlemiştir. 2 Temmuz 1920’de Ermenistan’ın Japonya Büyükelçisi olarak atandı. 1921’den itibaren dünyanın ilk kadın büyükelçilerinden biri seçildi.

Ermenistan Cumhuriyeti, BM Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı Kararının Uygulanması için İkinci Ulusal Eylem Planını da geliştirerek, kadın, barış ve güvenlik konusundaki çalışmalarını sürdürmeye hazır olduğunu teyit etti. Program, 2020 yılının sonbaharında Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı savaş sonucunda Dağlık Karabağ’dan yerinden edilen kadınların sorunlarını ve zorluklarını ele alıyor.

Saldırgan savaşın bir sonucu olarak, %88’i kadın ve çocuk olan 91.000’den fazla kişi Ermenistan’a sürüldü ve sığınma hakkı verildi.

Program, zorla yerinden edilen kadınların sorunlarına, yeni sınır durumunun ortaya çıkardığı güvenlik sorunlarına ve bunların kadınlar ve kızlar üzerindeki etkilerine değiniyor.

Son olarak, dürüst olmak gerekirse, AKPM’deki kadın meslektaşlarımızın ve komşu ülkelerdeki diğer üst düzey kadın yetkililerin mazeret bularak savaş ve şiddet lehinde konuşmalarına gerçekten şaşırdığımı söylemeliyim.”

Ermenistan Kamu Radyosu