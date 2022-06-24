Diyarbakır Barosu’na 1915 bildirisi için soruşturma

Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, 1915 anmasına ilişkin yayımladıkları bildiri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz” başlığı altında 24 Nisan’da yayımladıkları bildiriyle ilgili Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Diyarbakır Barosu herkesin ifade hürriyetini sonuna kadar savunurken baskılar ve soruşturmalar sebebiyle kendi ifade özgürlüğünü sınırlamayacaktır. Değerlerimize yakışır şekilde söylediğimiz sözleri yine aynı tarihsel değerlere yakışır şekilde savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Diyarbakır Barosu, herkesin ifade hürriyetini sonuna kadar savunurken baskılar ve soruşturmalar sebebiyle kendi ifade özgürlüğünü sınırlamayacaktır. Değerlerimize yakışır şekilde söylediğimiz sözleri yine aynı tarihsel değerlere yakışır şekilde savunmaya devam edeceğiz. https://t.co/cRoIA5IFNF — Nahit Eren (@av_nahiteren) April 26, 2021

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