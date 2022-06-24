Açık Maraş’ın plajları şenlendi

Abdullah KarakuşMilliyet 46 yıl kapalı kalan Maraş’ı dolaştı Magosa-Maraş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dün KKTC’ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüştü. Yunan adalarının silahlandırılması tartışmaları yaşanırken gerçekleşen önemli ziyarete ben de katıldım ve adayı dolaştım. 46 yıl kapalı kalan Maraş’a gittim. Maraş’ın sivillere açılmasının ardından toplam 530 bin kişi ziyaret etmiş. Gezimde bana Magosa Belediyesi’nden bir yetkili eşlik etti. 2020 yılında açılan sivil kapıdan girdik. Magosa Belediyesi’nin bisiklet kiralama ve oturma alanı karşılıyor sizi. Sivil giriş kapısından araç girişi yasak ve sadece bisikletle ya da yürüyerek geziliyor. 5.3 km kare alana sahip Maraş. Yüzde 3’lik bölümü olan iki büyük caddesi açılmış. Ayrıca iki plaj noktası ve 4 farklı yerde kafeler açık. Kullanılan yerler sadece kamu alanları. Plaj ve kafelerin işletmeleri Magosa Belediyesi tarafından yapılıyor. Plaja giderken Maraş’taki çatışmaların izlerinin görüldüğü üç binadan birini de gördük. İki plaja gittim. Deniz harika. Adanın en güzel plajları deniyor. Plajlar kalabalıktı. 437 Rum ve yabancı başvurmuş Kapalı Maraş’ta 5 bin 500’ü kişiye ait olan 8 bin tapulu yer varmış. Çoğu da vakıf arazisi. 3 büyük vakfın yerleri varmış. Rum tarafının baskısına ve olumsuz tavrına rağmen Rumlar da büyük talepte bulunmuş. 1974 öncesi bölgede yaşayan Rumların da olduğu 437 yabancı mülklerini almak için kurulan komisyona başvurmuş. Maraş’ın yeniden açılmasında mülk sahipleri ya devlete satacak ya takas ya da gelip yaşayacak. Biz Demokrasi Caddesi’nde yürüdük. Binalara girilmemesi için şeritler oluşturulmuş. Binaların bazıları yıkılmak üzere bazıları ise sağlam görülüyor. Sahilde tahta evler de dikkatimizi çekiyor, ama her an yıkılmak üzere. Sahil boyu 2.5 kilometre Maraş’ın sahil boyu 2.5 km. İki plaj belediye tarafında kafeleriyle gelenlere açılmış. İlk gittiğimiz plaj 250 metrelik bir alandı ama kalabalıktı. Denizdeki turkuaz renk dikkati çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da açılışını yaptığı ikinci plaja da gittik. 550 şezlong konulmuş ve 650 metre uzunlukta plaj. Bu plajın yanında BM’den gelenlerin durduğu bina da dikkatimizi çekiyor. BM’nin bulunduğu binaların hepsinin karşısında Türk tarafının askerleri de bekliyor. Yabancılar da geliyor 1974 öncesi dünyanın önemli turizm merkezi olan Maraş’a geçmişte Hollywood yıldızları da geliyormuş. Maraş’ın açılmasının ardından yabancılar da çok ziyaret etmiş bölgeyi. Özellikle Fransa ve Almanya’dan gelenler çokmuş. Asfaltlama yapılmış ve koruma amaçlı kamera sistemleri yerleştirilmiş. Hatıraları olan Rumlar biran önce açılmasını istiyormuş. Güney Kıbrıs’tan 20 kişilik bir milletvekili heyeti gelip gezmiş Maraş’ı. Bisiklet turları Ana caddesinde dolaşırken dikkatimizi çekenlerden biri de bisiklet turlarına katılanların çokluğu. Rum Erkek Lisesi’nin olduğu alana da gelenler çok. Ayrıca güzel sanatlar okulunun binası da dikkatimizi çekiyor turda. 1960 yıllarında portakal festivalinin yapıldığı alan ise park olarak ve doğal haliyle duruyor. Belediye eski halini koruyarak kafe yapmış. 21 banka koruma altında Maraş’ta geçmişte 109 otel ve 99 eğlence yeri varmış. Ayrıca 21 banka olduğu belirtiliyor. Belediye yetkililerinden aldığım bilgiye göre bankalar koruma altındaymış. Dikkatimizi çeken ise 14 tiyatro ve sinemanın olması. Bunlardan 7 tanesi açık hava sinemasıymış. Turumda 1913 yılında yapılmış Bilal Ağa Mescidi ve Bilal Ağa Vakfına ait alanları da gezdik. Mescid restore edilmiş ve açık. Kapalı Maraş’ı açılan plajlar ve turlar daha şimdiden canlandırmış gibi gözüküyor. Tamamen açılmasıyla da Maraş önemli turizm alanlarından biri olacak… Milliyet Gazetesi