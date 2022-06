IMDb’nin listesine gel de inan şimdi!

Ali Eyüboğlu“Zirvedeki ismi gören kimse inanamadı! Listeleri altüst etti IMDb starmetre Türkiye verilerine göre Türkiye’nin en popüler oyuncuları listesi güncellendi. Zirveye yerleşen isim herkesi şaşırttı. Diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 20 oyuncu belli oldu.” Medyada yer alan haberin özeti bu. 50 ünlünün sıralandığı listenin ilk 20’sindeki oyuncular kimler? Top 20’de kimler var? 1. Miray Daner 2. Kerem Bürsin 3. Birce Akalay 4. İbrahim Çelikkol 5. Hande Erçel 6. Can Yaman 7. İrem Sak 8. Tchéky Karyo 9. Haluk Bilginer 10. Demet Özdemir 11. Kıvanç Tatlıtuğ 12. Ennis Esmer 13. Pınar Deniz 14. Engin Akyürek 15. Burak Yamantürk 16. Defne Kayalar 17. Esra Bilgiç 18. Engin Altan Düzyatan 19. Burak Çelik 20. Cemre Baysel Bu mudur Türkiye’nin ‘En Popüler Oyuncuları’nın sıralaması? Listede “Yok artık!” dedirten isimler de var, oldukları yeri hak edenler de, hak ettikleri halde sıralamaya bile giremeyenler de… İşte çarpıcı bir örnek. 2022 yılında gişe rekoru kıran Türk filmi hangisi? ‘Bergen’ O filmde ‘Bergen’i oynayan Farah Zeynep Abdullah, IMDb’nin ilk 20’sinde yok. Şimdi sıkı durun; Sinemalarda 5 milyon 461 bin 836 kişinin izlediği filmin baş kahramanına hayat veren oyuncu ilk 50’de de yok. Farah Zeynep Abdullah’ın olmadığı listenin 25’inci sırasında Elia Kazan, 41’de Nuri Bilge Ceylan var. Varsayalım ki Nuri Bilge Ceylan, yazar ve yönetmen bir sinemacı olmasının yanında 1-2 işinde kamera önüne geçtiği için ‘oyuncu’ olarak listede… İstanbul Fener’de doğan, küçük yaşta Rum kökenli ailesiyle ABD’ye göçen Elia Kazan ve 2003 yılında ölen dünyaca ünlü bir yönetmen ve yazarın ne işi var IMDb tarafından daha yeni güncellenen ‘Türkiye’nin En Popüler Oyuncuları’ listesinde? O yüzden siz siz olun, sanal alemde fanların manipüle ettiği hiçbir listeye itibar etmeyin. ASANSÖRLÜ MEZAR ‘YALAN’ OLDU! Seyhan Soylu’nun (Sisi) YouTube kanalı Al Sana Haber’e telefonla bağlanan Fevzi Siverek’in söyledikleri şunlardı: “Bülent Hanım’a Zincirlikuyu’da asansörle inilen derin bir mezar yapacağız. Allah geçinden versin, tabii kimin ne zaman öleceği belli olmaz. Eğer benden önce hak rahmetine kavuşursa böyle bir projemiz var. Ersoy’u gömmek istemem tabii benim 27 senelik hem dostum hem ailem. Bizden önce vefat ederse üç kişilik mezar yeri hazır. Bir bütçe ayırdık, evet… Benim bu söylediğim mezarın bitmesi, sistemi vs. yaklaşık 1.5 milyon TL tutar.” Bu haber medyada ve sosyal medyada yankı yapınca Bülent Ersoy da Instagram’ından “Ölmedim arkadaşlar” başlığı altında şu açıklamayı, daha doğrusu yalanlamayı yaptı: “Yeni medya ve sosyal medya! Birileri konuşsun, birileri haber yapsın, sonra ‘kopyala yapıştır’ dijital medya, yazıyı çoğaltsın… Sevgili Babacığımın cenazesi sırasında söylemiş olduğum sözlerin video’su önce Instagram’da viral oldu, sonra bir röportajımda bu konu soruldu, en sonra da bugün, ‘1.5 milyon TL bütçe ayırdı, Bülent Ersoy’un mezarı derin olacak, asansörle inilecek’ başlıklarına kadar geldi… Ankara’daki röportajda sormuş olduğunuz gibi, yine bana sormanız gerekirken, hakkımda her açıklama yapan, yapabilen kişi ya da kişilerin bu ‘abuk sabuk’ sözleri medyada bu kadar büyük yer bulacak mı? Yaşayan bir insana ‘Mezarı için 1.5 milyon TL bütçe ayırdı’ başlıkları ‘basın özgürlüğü’ kapsamında mı? Bu başlıklar, haberler; mantığa ve haber etiğine uygun mu? Bu arada, üstelik yetkili menajerim de Haluk Şentürk’tür. Her şeyi tolere etmek, sanatçı duruşuna göre davranmak, ‘Hadi Ablalarıyım kırılmayayım, kırmayayım’ demek, yaşadığımız bu devirde işe yaramıyormuş demek…” GÜNÜN SÖZÜ “Hepimiz beraber en çok zaman geçirdiğimiz beş kişinin ortalamasıyız.” (Jim Rohn) Milliyet Gazetesi