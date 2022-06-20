Şişli Spor Kulübü Türkiye’yi UEFA Futsal Şampiyonlar Liginde temsil edecek

HYETERT – Şişli Spor Kulübü, 2021-2022 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu Futsal Ligi’nin şampiyonu oldu ve Türkiye’yi 2022-2023 sezonunda UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı. Şişli Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Futsal Şube Kaptanı Arek Dolar ile görüşüp hem bu spor dalı, hem kulübün bu konuda yaptığı çalışmaları, hem de bu başarının ne anlama geldiğini sorduk.

Şişli Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Sevan Kılıçyan, Alen Tekbıçak, Arek Dolar, Aret Mıgırdiçoğlu, Zare Karakaş, Arto Pehlivanyan

FUTSAL Türkiye’de 2008-2009 sezonu ile başlamış genç bir organizasyon ve Şişli Spor Kulübü Yönetim Kurulu 2017 yılında bu dalda branş açmaya karar verdi. İlk 2 sezon kısıtlı kadrolarla ligde mücadele eden ve buna bağlı olarak çok da parlak sonuçlar alamayan ŞSK, 2018-2019 sezonuna daha iddialı hazırlandılar. Teknik Sorumluları Taner Şar ile birlikte kurdukları takım ile Malatya’da oynadıkları maçlarda başarılı sonuçlar elde ettiler ve ilk defa tur atlama başarısı gösterdiler.

2019-2020 sezonuda ikinci turda da elde ettikleri başarılı sonuçlar ile bu kez Play-Off maçları oynamaya hak kazandılar. Ne yazık ki o sene Pandemi sebebiyle Play-Off müsabakaları ertelenindi.

2021-2022 sezonunda Türkiye Futsal Federasyonu, Ligi, mini turnuva mantığında, 8 takımın karşılıklı 2 devre halinde oynadığı bir statüye getirdi. Bu sezon da iddialı bir kadro oluşturarak lige iştirak ettiler.

Oyuncu seçiminde sportif özellikleri ile beraber dünya görüşü ve spor ahlakının kendileri için çok önemli kriterler olduğunun altını çizen Arek Dolar, Ermeni toplumunun bir kulübü olarak Türkiye’yi UEFA’da temsil etmenin çok anlamlı olacağını; gerek kulüpleri, gerekse dünyanın ülkemize bakışı açısından çok değerli getirileri olacağını düşündüklerini söyledi.

Türkiye’yi UEFA’da temsil etmek

Türkiye’yi sahip olduğumuz kadro ile UEFA’da temsil edecek yeterli kapasiteye sahip olup olmadıklarını, yeni transferler gerekip gerekmediğini sorduğumuz Şube Kaptanı Dolar; ”Futsal Türkiye’de yeni ancak Avrupa’da çok daha uzun süredir oynanıyor ve o profesyonel takımlar ile mücadele etmek hiç de kolay olmayacak. Kadromuzda UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi maçlarına defalarca oynamış oyuncularımız var. Onların tecrübelerinden anladığımız kadarıyla maçlarımız zorlu geçecek. Transferlerle ilgili düşüncelerimiz henüz netleşmedi. Adil olmak ve takımımızı bu noktaya kadar getiren oyuncularımızla yola devam etme arzumuz ağır basıyor. Takımı ve yakaladığımız bu sinerjiyi bozmak istemiyoruz. Elbette hazırlık sürecinde bu konuyu Yönetim Kurulumuz ve Teknik ekibimizle enine boyuna tartışıp en doğru kararı almaya çalışacağız.” dedi.

Türkiye Futsal Federasyonu UEFA’ya katılım sürecinde resmi konularda kulübe destek olacak. UEFA katılım formu ile ilgili ilk işlemlere Futsal Milli Takım Teknik Sorumlusu Sn. Murat Kaya ile birlikte başladılar.

ŞSK Futsal Takımı bugüne kadar gerek kurumlardan gerek bireysel pek çok destek aldı. Özellikle Kulüp başkanı Alen Tekbıçak’ın çabaları ile Şişli Belediyesi, takımın Adana etabında araç temin etti. Diğer etaplarda benzer bir desteği İBB’den aldılar. Konaklama konusunda, Adana-Seyhan Belediyesi, İzmit Belediyesi ve Samsun Defterdarlığı’nın katkıları oldu. Ciddi oranda finansal destek de Ermeni toplumunun değerli üyelerinden geldi. Benzer desteklere ihtiyaçları yine olacak.

Şişli Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Arek Dolar ve Zare Karakaş

Yeni hedef

Şişli Spor Kulübü yakaladığı bu başarı ile çıtayı bir hayli yükseltti diyebiliriz. UEFA’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip oradan da başarılı sonuçlar ile dönmek elbette ki sıradaki hedef. Başka ne gibi hedefleri var kulübün futsal özelinde diye sorduğumuz Arek Dolar, ”Benim hedefim toplum gençlerimizi bu sporun içine çekmek ve Uluslararası Ermeni Olimpiyatlarında da çok başarılı olacak bir ekip kurmak. Bu sporun eğitim, altyapı çalışmaları için hocalarımız ve bazı eğitmen oyuncularımız ile görüşmelerimize devam ediyoruz. 2023 yılında düzenlenecek Olimpiyatlarda İstanbul’u en iyi şekilde temsil edip gruplardan çıkacak, 2027 olimpiyatlarında ise Şampiyonluk için mücadele edecek bir ekiple katılmak istiyorum” dedi. Arek Dolar aynı zamanda bu hedeflerin ancak Vakıflarımızın da verecekleri destekle mümkün olacağını; salon, malzeme ve bizim yanımızda olduklarını gösterecek organizasyonlar ile bunu mümkün kılabileceklerini belirtti. Şişli Spor Kulübü yöneticileri olarak pek çok yenilikçi fikir üzerinde çalıştıklarını ve bunları Vakıflarımız ile birlikte değerlendirip hayata geçirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

FUTSAL Nedir?

Futsal kelimesi temel olarak kapalı alan futbolu anlamına gelen Portekizce Futbol De Salao veya İspanyolca Futbol De Sala kelimelerinden gelir.

Futsal, kapalı salon futbolunun uluslararası olarak FIFA ve UEFA tarafından tanınan ve desteklenen versiyondur. Oyunun ana özelliklerinden biri az sıçrayan 4 numaralı ağırlaştırılmış deri topla oynanmasıdır. Futsal 1920’lerde Güney Amerika’dan çıkmıştır ve özellikle Brezilya futbolu ile ilişkisi olan doğal yetenekler ve oyun stili ile vasıflandırılır. Futsal; Brezilya, İtalya, İspanya ve Doğu Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu dahil olmak üzere bir çok ülkede popülerdir.

Futsal, küçük bir alanda rakiplere yakın oynamak oyuncuları çok hızlı düşünme ve karar vermeye teşvik eder. Ayrıca oyuncuların takımları için serbest alan yaratmak için topla oynamayı öğrenmelerini sağlar. Devamlı hızlı hareket oyuncuların oyun durumları, mevkisel düşünce oyun okuma ile ilgili yeteneklerini geliştirmeyi hızla öğrendikleri anlamına gelir.

Futsal seyir zevki çok yüksek bir oyundur. Gençler için, top kontrolü, reaksiyon hızı, pas gibi yeteneklerini, çabuk düşünme ve oyun zekalarını geliştirmek için çok önemli bir fırsattır.

Pele, Zico, Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Robinho, Juninho ve Raul gibi dünya çapında yıldızlar futsalın yeteneklerinin gelişiminde büyük etkisi olduğunu ifade etmektedir.

Büyük sahada bir genç maç başına ortalama 15 kez topla buluşur. Futsalda ise bu rakam kırkın üstündedir.