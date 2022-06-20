Balat Nerede? Balat Nereye Bağlı, Hangi İlçede Ve Nasıl Gidilir?

Tarihi bir semt olan Balat nereye bağlı, hangi ilçede ve nasıl gidilir? Sorusu hem şehir içi hem de şehir dışından insanların sorduğu bir sorudur. Peki ya Balat nerede? Balat, hala komşuluk ilişkilerinin yaşandığı, içerisinde son derece önemli tarihi yapılar bulunduran, köklü ve kıymetli bir semttir. Bu semte gezmeye gideceklerin Balat nereye bağlı, hangi ilçede ve nasıl gidilir? Sorularının yanıtını bilmesi gerekmektedir. Peki ya Balat nerede?

Yalnızca bulunduğu şehir bakımından değil aynı zamanda ülkemiz açısından tarihi yerler sayıldığında ilk sıralarda gelen Balat nerede? Kesinlikle ülkemizde yaşayan her vatandaşın gezip görmesi gereken Balat nereye bağlı, hangi ilçede ve nasıl gidilir? İçeriğimizde bu soruların cevabını vermenin yanında Balat’ın sokakları ve kültürel mirası hakkında da bilgilere yer verdik. İşte Balat nerede? Sorusunun cevabı…

Balat Nerede?

Tarihi hissiyatıyla ülkemizde en fazla dikkat çeken semtlerden bir tanesi de Balat’tır. Balat, neredeyse İstanbul kadar eski sayılabilir. Bu semt Haliç kıyısına çok yakın olması dolayısıyla oldukça özel bir mevkidedir diyebiliriz. Fatih ilçesinde bulunan Balat’ın komşu semtleri Fener ve Ayvansaray’dır.

Balat Nerede Nasıl Gidilir?

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Balat’a varmak için en kolay yol Haliç’in kıyısına gelmek denebilir. Şehir merkezinden hareket eden pek çok otobüs de Balat’tan geçmektedir. Fakat yine de buraya ulaşım en zahmetsiz ve kolay şekilde Eminönü’nden kalkan otobüslere binerek gerçekleştirilebilir. Buradan kalkan otobüsler direkt olarak sahil şeridini dolaşarak Balat semtine uğramaktadırlar.

Balat Nereye Bağlı?

Balat, İstanbul iline, Fatih ilçesine bağlı bir semttir. Burası son derece tarihi bir yer olması ile dikkat çekmektedir. Rengarenk sokaklarıyla mahalle hayatının hala yaşadığı ender yerlerden olan Balat’a girildiğinde muhakkak Rum mimarisi göze çarpacaktır. Burada uzun yıllar Rum halkı yaşamış olduğu için semtte Rum kültürü son derecede etkilidir.

Aynı zamanda bu semtte görülmesi gereken sadece ülkemizce değil dünya çapında görülmesi gereken yapılar da vardır ve Fener Rum Lisesi ile Ortodoks Patrikhanesi bunlardan sadece ikisidir. Balat günümüzde çok turistik bir semttir. İçerisinde çok çeşitli konseptlerde kafeler ve büfeler yer alır. Tüm bunların haricinde Balat’ta mahalle kültürü yaşadığı için kıraathaneler de yoğunluktadır. Buranın yerli halkı birbirini tanır, sever ve komşuluklarına değer verirler.

Sabah Gazetesi