Şişli Spor Kulübü’nden Bir Şampiyonluk Daha…

HYETERT – Şişli Spor Kulübü U16 Basketbol Takımı, 2021-2022 İstanbul Gelişim Ligi’ni birinci olarak tamamlayarak şampiyon oldu. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan güzel haber spor severler arasında büyük sevinç yarattı.

Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan takım, CND basketbol maçını 75-74 alarak kupayı evine götürdü. Şişli Spor Kulübü yöneticilerinin de hazır bulunduğu maçta, heyecanlı ve çekişmeli dakikalar yaşandı. “Gelecek vaat eden sporcularımız ile gurur duyuyoruz” diyen yönetim “2022-2023 sezonunda daha büyük başarılara imza atacağımızdan eminiz” dediler.

Turnuvada MVP seçilen Aren Kamar ayrı bir sevinç yaşattı.

U16 Basketbol Takım Kadrosu:

Arat Durna

Aren Kamar

Aren Taş

Aren Barunvartyan

Batu Efe İpek

Robin Hicazoğlu

Arden İncegül

Harun Setrak Özdoğan

Aren Geçer

Ari Levon Şahinoğullarından

Dayk Miloşyan

Edvin Akmercan

Arno Akmercan

Kulübün Futsal Takımı da yayımladığı mesajda U16 takımının şampiyonluğunu kutladı ve ”sizler başardınız sıra bizde” diyerek yarınki maç öncesi galibiyet sinyalleri verdi.

Kaynak: https://www.facebook.com/sislisporkulubu46/