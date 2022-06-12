Şişli Spor Kulübü’nden Bir Şampiyonluk Daha…

HYETERT – Şişli Spor Kulübü U16 Basketbol Takımı, 2021-2022 İstanbul Gelişim Ligi’ni birinci olarak tamamlayarak şampiyon oldu. Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan güzel haber spor severler arasında büyük sevinç yarattı.
Oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan takım, CND basketbol maçını 75-74 alarak kupayı evine götürdü. Şişli Spor Kulübü yöneticilerinin de hazır bulunduğu maçta, heyecanlı ve çekişmeli dakikalar yaşandı. “Gelecek vaat eden sporcularımız ile gurur duyuyoruz” diyen yönetim “2022-2023 sezonunda daha büyük başarılara imza atacağımızdan eminiz” dediler.
Turnuvada MVP seçilen Aren Kamar ayrı bir sevinç yaşattı.
U16 Basketbol Takım Kadrosu:
Arat Durna
Aren Kamar
Aren Taş
Aren Barunvartyan
Batu Efe İpek
Robin Hicazoğlu
Arden İncegül
Harun Setrak Özdoğan
Aren Geçer
Ari Levon Şahinoğullarından
Dayk Miloşyan
Edvin Akmercan
Arno Akmercan
Kulübün Futsal Takımı da yayımladığı mesajda U16 takımının şampiyonluğunu kutladı ve ”sizler başardınız sıra bizde” diyerek yarınki maç öncesi galibiyet sinyalleri verdi.
Kaynak: https://www.facebook.com/sislisporkulubu46/
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