Karin Öcal’ın ‘Hayata kattığı değer’ ödüllendirildi

HYETERT – B2B-Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu’nun organize ettiği “Yaşama Değer Katanlar” Ödülleri 08 Haziran 2022, Çarşamba günü, Armada Otel’de yapılan tören ile sahiplerini buldu.

Kendi yaşamlarıyla topluma örnek olan sanatçı, edebiyatçı, akademisyen, iş insanı ve sivil toplum örgütleri gibi 18 farklı branşta 18 kişi ve kurumun ödüllendirildiği törende, Ermeni toplumunun genç üyesi Karin Öcal da Engelli Hakları dalında ödüle layık görülenler arasındaydı.

Paralimpik milli yüzücülük ile başlayan spor kariyerini, İstanbul Üniversitesi Spor Akademisinde eğitimini tamamladıktan sonra Yüzme Antrenörü olarak devam ettiren Karin Öcal pek çok gence ilham kaynağı oluyor. Kalfayan ve Esayan okullarından mezun olan Karin aynı zamanda Şişli Spor Kulübü Yönetim Kurulunun en genç üyelerinden.

Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde Yüzme Antrenörlüğü yapan Karin, Sosyal Medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile kendisini bu ödüle layık gören B2B-Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu – Prestij Yürütme Kurulu’na teşekkür eden Karin’in mesajı şöyle:

B2B-Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu’nun organize ettiği “Yaşama Değer Katanlar”

Bu yıl da kentin, ekonomi, bilim-sanat-kültür hayatının gelişmesine ve doğanın korunmasına katkı sağlayan kişi ve kurumlarının ödüllendirildiği Yaşama Değer Katanlar Ödülleri’nin temelini oluşturan ve bu yılki temaya katkı sunmuş ödül sahiplerini belirleyen değerli jüri üyeleri, ülkemizin sevilen sayılan sanatçı – yazar -diplomat – akademisyen – yerel yönetici-çevreci –iş insanı ve sivil toplum örgütü, önderlerinden oluşmuştu.

Bende bu özel gecede Prestij Yürütme Kurulu’na beni Engelli Hakları Ödülüne layık görüldükleri için çok teşekkür ederim.

2022 “Yaşama Değer Katanlar” Ödülleri kapsamında ödül alanan kişi ve kurumlar:

1. Kültür ve Sanat Ödülü: Oyuncu Levent Üzümcü

2. Kadın ve Çocuk Hakları Ödülü: İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu

3. Turizm Ödülü: Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin

4. Hassas Ekonomi Ödülü: Prof. Dr. Emre Kongar

5. Hassas Ekonomi Ödülü: Doç. Dr. Oğuz Demir

6. Ticari Diplomasi Ödülü: Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odaşı (BULTİŞAD) Direktörü Emrah Sazak

7. Kadın Girişimci Ödülü: Demet Mutlu

8. Medya Ödülü: Dünya Gazetesi YKB Hakan Güldağ

9. Sivil Toplum Ödülü: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem

10. Hayvan Hakları Ödülü: Hayvan Hakları Federasyonu (FAYTAP) YKB Av.Ahmet Kemal Şenpolat

11. Hayvan Hakları Ödülü: Gazeteci Yazarı Aktivist Zülal Kalkandelen

12. Yerel Yönetim Ödülü: Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu

13. Yerel Yönetim Ödülü: Avcılar Belediye Başkanı Av.Turan Hançerli

14. Sosyal Sorumluluk Ödülü: Elim Sende Platformu

15. Engelli Hakları Ödülü: Yüzme Antrenörü Karin Öcal

16. Bilişim Ödülü: Logo Yazılım A.Ş. YKB Tuğrul Tekbulut

17. Gençlik İstihdam Ödülü: BadiWorks Gençlik İletişim Ajansı

18. Çevre ve Doğa Ödüllü: İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın