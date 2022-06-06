Türk Halk Bilimi Topluluğu- Bağlama Orkestrası GOMİDAS EZGİLERİ Konseri



HYETERT – Sanat yönetmeni Prof. Dr. Cenk Güray’ın şefliğinde 20 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını sürdüren Türk Halk Bilimi Topluluğu (THBT) Bağlama Orkestrası bu sene ‘Gomidas Ezgileri’ teması ile dinleyici karşına çıkmaya hazırlanıyor.

Ermeni etnomüzikolog Gomidas Vartabed çalışmalarını yaptığı süre boyunca Anadolu’nun farklı yerlerinde sadece Ermeni ezgilerini değil aynı zamanda Türk ve Kürt ezgilerini de derlemiştir. Bu anlamda Türk halk müziğinde ilk derleme çalışmaları kendisine aittir.

Orkestra, çoğunlukla Gomidas’ın derlemelerinden oluşan repertuvarı, cura, tiz tambura, pes tambura ve divan-abdal perküsyonları ile konuk müzisyenlerin icra edeceği arp, ud, refik-i rebap, klarnet gibi çalgılarla nadiren karşılaşılacak bir ahenk içinde sunacak.

Yer: Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

Adres: Namık Kemal, Kumrular Cd. No:3, 06650 Çankaya/Ankara

Tarih: 8 Haziran Çarşamba

Saat: 19.00