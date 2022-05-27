İncil Hangi Peygambere İndirilmiştir? İncilin Çeşitleri Ve İsimleri

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Dinimize göre 4 büyük kutsal kitap bulunmaktadır. Kutsal kitaplardan birisinin de İncil olduğunu söylemek mümkündür. İncil hangi peygambere indirilmiştir? İncilin çeşitleri ve isimleri nelerdir? İncil’in hangi peygambere indirildiği ile ilgili ve İncil’in çeşitleri hakkında detayları derledik.

İncil, Allah tarafından Hz. İsa peygambere indirildiğine inanılan kutsal kitap olarak bilinmektedir. İncil, Hristiyanların resmen kabul ettiği ve Hristiyan dinine mensup olan kutsal bir kitap olarak bilinmektedir. İncil de bulunan ayetlerin değiştirildiğine inanılır. Bu yüzden de Kur’an-ı Kerim indirildikten sonra bir geçerliği kalmadığına inanılmaktadır.

İncil Hangi Peygambere İndirilmiştir?

İncil, Hz. İsa peygambere indirilen kutsal kitaplardan birisi olarak bilinmektedir. İncil, ilahi dinler içerisinde Hristiyan alemine mensup olan kişiler için indirilmiş kutsal bir kitaptır. İncil, Hristiyanlık dininin kutsal kitabı olarak bilinmektedir. İncil, Ahd-i Cedid ismi ile de bilinmektedir. Yani kısaca Ahd-i Cedid kelimesinin yeni sözleşme anlamına geldiğini söylemek de mümkün olmaktadır.

4 büyük kitaptan birisi olan İncil, kutsal kitapların üçüncüsü olarak bilinmektedir. Aynı zamanda İncil, Hristiyan alemi için indirilen bir kutsal kitaptır. Hz. İsa peygambere indirilen bir kutsal kitap olduğunu söylemek de mümkündür.

İncilin Çeşitleri ve İsimleri

İncil’den 4 İncil şeklinde bahsedilmektedir. Bu ifade ise İncil’in 27 kitapçığından ilk dördünü ifade etmek için kullanılan bir ifade olarak bilinmektedir. Aynı zamanda İncil’in Hristiyan din adamları tarafından kabul edilen ve kabul edilmeyen İnciller olarak da ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür.

Hristiyan din adamları tarafından kabul edilen dört İncil; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna olarak bilinmektedir. Bu dört İncil ise “kanonik inciller” olarak ifade edilebilmektedir.

Hristiyan din adamları ve kilise tarafından kabul edilmeyen İnciller ise “apokrif inciller” adıyla bilinmektedir.

https://www.hurriyet.com.tr/aile/incil-hangi-peygambere-indirilmistir-incilin-cesitleri-ve-isimleri-42071545