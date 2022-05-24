Ermenistan Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Telefon görüşmesinde 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü anlaşmalarında yer alan hükümlerin hayata geçirilme süreci ele alındı.

Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınır belirleme ve sınır güvenliği komisyonunun kurulmasıyla ilgili konuları görüştüler. Ayrıca bölgedeki ekonomik bağların ve ulaşım yollarının açılmasına da değindiler.

Bakan Mirzoyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik sürecinde Ermenistan Cumhuriyeti’nin tutumunu yeniden teyit etti.

Ermeni-Rus işbirliğinin ikili ve çok taraflı gündemine ilişkin konular da ele alındı. Taraflar müttefik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ermenistan Kamu Radyosu