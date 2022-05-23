Ayasofya duvarından ‘hatıra toz’ topluyorlar

DUVAR – Müzeden camiye çevrilen Ayasofya ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Twitter’da bir kullanıcı Ayasofya’dan bir fotoğraf paylaşarak “Duvarları zarar görür diye flaşlı fotoğraf dahi çekilemezdi bir zamanlar. Şimdi hatıra diye parçalar kırılıp torbalara dolduruluyor duvarlarından” şeklinde not yazdı.

Mimar Seda Özen Bilgili, söz konusu paylaşımın altına yaptığı yorumda “Sanırım sıvayı kutsal sayarak parça alıp götürenler yabancı (Ortodoks?) misafirler, araştırılırsa da çıkacaktır. Geçmişte turistler mozaiklerden hatıra! alırlardı Ayasofya’ya dokunulmasına, parça parça bozulmasına müdahale edilmemesi ise çok üzücü. Hiçbir detay geri getirilemez” ifadelerini kullandı.

Sanırım sıvayı kutsal sayarak parça alıp götürenler yabancı (Ortodoks?) misafirler, araştırılırsa da çıkacaktır. Geçmişte turistler mozaiklerden hatıra! alırlardı

Ayasofya’ya dokunulmasına, parça parça bozulmasına müdahale edilmemesi ise çok üzücü. Hiçbir detay geri getirilemez. pic.twitter.com/8nuZZwtP3x — Seda Özen Bilgili (@Seda_Ozen) May 23, 2022

‘MUHTEMELEN TOZLARI TOPLAMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Seda Özen Bilgili daha sonra konuya ilişkin yaptığı ikinci bir paylaşımda “Laboratuvar görevlilerinin inceleyerek, duvarda yeni bir tahribat olmadığını tespit ettiğini öğrendim, muhtemelen ellerini sürüp tozları toplamaya çalışıyorlarmış. Önlem alınacaktır, umuyorum bunu da yakında göreceğiz” dedi.

‘PARÇA KOPARIP AĞIZLARINA ATIYORLAR’

Ayasofya’nın tarihi ‘İmparator Kapısı’ da geçen ay tahrip edilmişti. Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, tahribatın ortaya çıkmasının ardından bir görevlinin kendisine, “İnsanlar oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” dediğini aktarmıştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise konuya ilişkin açıklamasında “İmparator Kapısı’nda bulunan ahşap madalyonun, ahşabın olağan sürecinden yıprandığını, ufak bir dokunma ile de tahribatın oluştuğunu” ve güvenlik zafiyeti bulunmadığını öne sürmüştü. (HABER MERKEZİ)

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