ABD’deki en büyük Protestan grubu, kendi hazırlattığı cinsel istismar raporuyla çalkanıyor

“Belki de Güneyli Baptist Toplumu’nun artık yok olma zamanı gelmiştir”

ABD’nin en büyük Protestan grubuna, dün yayımlanan cinsel istismar raporu damga vurdu.

Raporda, Güneyli Baptist Toplumu’nun liderlerinin cinsel istismar iddialarını nasıl örtbas ettiği ortaya kondu. 300 sayfalık bulgular, istismar vakalarıyla ilgili şoke edici yeni ayrıntılar da içeriyor.

Yaklaşık 14 milyon üyesi olan Güneyli Baptist Toplumu, 15 yıldır üye sayısının azalmasıyla mücadele ediyor. Topluluk ayrıca ırk, cinsiyet ve siyaset üzerine tartışmalar yüzünden bölünmüş vaziyette.

Grup içinde cinsel taciz iddiaları ve kilisenin bunları ele alış biçimi yüzünden tartışmalar yıllardır tartışmalar sürüyor. Güneyli Baptist Toplumu’nun liderleri, istismar vakalarının sayısının az olduğunu savunuyordu.

Geçen hazirandaki yıllık toplantıda karar alan topluluk, soruşturma şirketi Guidepost Solutions’a bir rapor hazırlattı.

Belgeler, 2000’den bu yana erkek papazların, kilise çalışanlarının ve yetkililerin kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırılarına ışık tuttu.

Topluluk liderleri, merkezi olmayan yapısı yüzünden kiliseleri cinsel saldırı iddialarına karşı bir işlem yapmaya zorlayamayacaklarını savunsa da rapor, durumun böyle olmadığını gösterdi. Grubun güçlü isimlerinin, cinsel saldırı raporlarının gizlenmesini sağladığı ve reform girişimlerini engellediği ortaya kondu.

Cinsel istismarları atlatanlar ve yanlarındaki kişilerin “fırsatçı” denerek hor görüldüğü ve caydırıldığı tespit edildi.

Belgelerde liderlerin, suçluların kaydını tutamayacaklarını çünkü bunun grubun yönetim biçimine ve işleyişine aykırı olacağını iddia ettiğine dikkat çekildi. Ancak rapor, üst düzey kişilerin dava açılmasını önlemek için suçluların bir listesini hazırladığını ortaya çıkardı.

Güneyli Baptist Toplumu’nun yöneticilerinden August Boto gibi önemli kişilerin cinsel istismar iddialarını uzun zamandır görmezden geldiği, hayatta kalanların çabalarını “kendilerini evanjelizmden tamamen uzaklaştırmak için hazırlanan şeytani bir plan” olarak nitelediği vurgulandı.

Suçluların izini sürmeye yönelik bir önerinin, kiliselerin özerkliğine müdahale olacağı gerekçesiyle 2008’de reddedildiği, ancak bir danışmanın önerinin grubun yapısına uygun şekilde hayata geçirilebileceğini söylediği ortaya kondu.

Güneyli Baptist Toplumu’nun eski başkanı Ronnie Floyd’un, yürütme komitesini soruşturmak için görev gücü oluşturulması fikrine direndiği tespit edildi.

Raporda, üst düzey liderlerin son yıllarda “istismarcıları koruduğu ve hatta desteklediğine” dair ifşaata da yer verildi.

“Şok dalgaları”

New York Times, raporun Güneyli Baptist Toplumu için “sıradışı bir anı temsil ettiğini” yazdı.

Washington Post da grup içinde bir ilk olan raporun, topluluğa “şok dalgaları göndermesinin beklendiğini” bildirdi.

Güneyli Baptist Toplumu Başkanı Ed Litton, raporda okuduklarının “beklediğinden çok daha kötü olduğunu” söyledi:

Geleceğini biliyorduk. Yine de bu gerçeklerle yüzleşmek çok zor, şaşırtıcı ve şoke edici.

Avukat Boz Tchividjian ise raporu “ürkütücü” diye niteledi:

Belki de Güneyli Baptist Toplumu’nun artık yok olma zamanı gelmiştir.

16 yaşındayken bir papazın cinsel saldırısına uğrayan Christa Brown, liderleri 2004’te uyardığını ancak hiçbir işlem yapılmadığını söyledi. Brown, istismarı atlatanların pek çok iddiasını doğrulayan rapordan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Independent Türkçe, New York Times, Washington Post

Derleyen: Uğurcan Yıldız

Independent Turkce