Paşinyan ve Aliyev üçüncü kez Brüksel’de biraraya gelecek

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde üçüncü kez Brüksel’de biraraya gelecek.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde üçüncü kez Brüksel’de biraraya gelecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 22 Mayıs’ta resmi bir ziyaret için Brüksel’e gidecek.

Aynı gün Başbakan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Brüksel’de, ayrıca, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in üçlü formatta görüşmesi öngörülüyor.

Aynı formatta bir önceki görüşme 6 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu görüşmeden Nisan ayı sonuna kadar, Ermenistan ve Azerbaycan devlet sınırının belirlenmesi için ikili bir komisyon kurulması kararı çıkmıştı.

Bu çerçevedeki ilk görüşme 15 Aralık 2021’de Brüksel’de gerçekleşmişti.

Agos