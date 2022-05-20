12 Ermeni yazarın öyküleri Latin alfabesiyle Kürtçe’de

Sovyet Ermenistanı’nda 12 Ermeni yazarın Ermenice’den Kürtçe’ye çevrilip Kiril alfabesiyle yayınlanan öyküleri, ilk kez Latin alfabesinde okuyucularla buluştu.

Kitap ilk olarak, Ermenistan Sovyet Hükümeti tarafından 1936 yılında Kiril alfabesiyle yayınlanmış. “Nivîskarê Şêwra Ermenia” (Sovyet Ermenistan’ı Yazarları) adıyla Yerevan’da okuyucuyla buluşan kitapta, Ermeni yazar ve şairlerin öyküleriyle şiirleri yer alıyor.

Dönemin önde gelen Kürt yazar ve gazetecilerinden Heciyê Cindî tarafından hazırlanan kitaptaki öyküler, Heciyê Cindî, Emînê Evdal ve Cerdoyê Gênco tarafından Ermenice’den Kürtçe’ye çevrilmiş.

Ferid Demirel Kiril alfabesiyle Kürtçe yayınlanan kitaptaki 12 öyküyü, Latin alfabesine çevirdi. Demirel, öyküleri “Çîrokên Şêwra Ermenan” (Sovyet Ermenileri Öyküleri) ismiyle yayına hazırladı.

Cervantes Yayınları tarafından basılan kitapta Şirvanzade, Aksel Bakunts, Derenik Demirciyan, Stefan Zoryan, Vahan Totovents, Migirdiç Arman, Arazi, Zabel Yaseyan, Mikayen Manvelyan, Siras, Hraçya Koçar ve Garegin Bes’in birer öyküsü bulunuyor.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler’de yaşayan halkların, sosyalist düşünceyi benimsemeleri amacıyla 1930’lardan itibaren başlatılan çalışmaların sonucunda, Kürt toplumu için de çeşitli projeler hayata geçirilmişti.

Bu projenin ayaklarından biri de, Kürtçe okulların açılması ve Kürtçe yayıncılığın geliştirilmesiydi. Kitap, dönemin Kürt toplumunun sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel durumunu, Ermeni ve Kürt toplumu arasındaki etkileşimi de yansıtıyor. (Basın bülteninden)

Agos