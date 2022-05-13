LUSAVORİÇ KOROSU’ndan Kamuoyuna Duyuru

HYETERT – Lusavoriç Korosu bugün Sosyal Medya Hesaplarından yaptıkları paylaşım ile 93 yıllık Korolarının son 32 yıldır değerli bir parçası olan ve şeflik görevini sürdüren Hagop Mamigonyan ile yollarına devam ettiklerini duyurdu.

Duyuruda, koronun Taksim Surp Harutyun Kilisesi’nde son 82 yıldır aralıksız olarak seslendirdikleri ayin ve tören okumalarından men edildiklerini, kiliseye girişlerinin, prova yapmalarının yasaklandığını bildirdiler.

Koronun Sosyal Medya Hesaplarından yapılan duyurunun metni aşağıdaki gibidir:

Değerli toplum üyelerimiz, 93 yıllık Lusavoriç Korosu, son 32 yıldır şeflik görevini başarıyla ve adanmışlıkla sürdüren, hiç bir maddi kazanç elde etmeden, yurt içi ve yurt dışında sayısız ödüllerle Ermeni kültürünü ve çok sesli müziğini yaşatan ve tanıtan, tüm cemaatin saygı ve sevgisini kazanmış şefimiz Hagop Mamigonyan’la yoluna devam etmektedir ve edecektir.

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu’nun, “şefimizden va geçmediğimiz için” koromuzun Yönetim Kurulu’na uyguladığı cüreti aşan dayatma asla kabul edilmeyecektir. 82 yıldır Taksim Surp Harutyun Kilisesinde aralıksız seslendirdiğimiz ayinler ve tören okumaları, Beyoğlu Vakfı Yönetimi tarafından adeta zorbaca bir tavırla engellenmiş ve engellenmeye devam edilmektedir.

Değerli şefimiz eşliğinde, “toplumumuzun malı olan” kilisemize girişimiz, ayin seslendirmemiz, prova yapmamız Beyoğlu Vakfı Yönetimi tarafından usülsüz bir şekilde süresiz yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(Not: Uzlaşma ve çözüm bulma noktasında yaptığımız tüm görüşme teklifleri reddedilmiş, son olarak 15 Mayıs’ta seslendirmemiz gereken vaftiz ayini de Beyoğlu Vakfı Yönetimi tarafından gerekçesiz engellenmiştir.)

Lusavoriç Korosu