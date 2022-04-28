İBB Atatürk Kitaplığı’nın konuğu Prof. Dr. Levon Zekiyan

HYETERT – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, şehrin çok katmanlı dokusunun izini sürdüğü “İstanbul’da Tarih, İnanç, Ritüel” dizisinin ikincisinde, kadim bir mirasın sahibi Ermeni Katolik toplumunu ve kültürünü konuşmaya davet ediyor.

29 Nisan Cuma günü saat 18.00’da Atatürk Kitaplığı Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinliğin konuğu Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Pek Muhterem Levon Kerabaydzar ZEKİYAN.

Atatürk Kitaplığı “İstanbul’da Tarih, İnanç, Ritüel” dizisinin ilkinde Kürşat Demirci ile Ortodoksluğun İstanbul Merkezli Tarihsel Anlatısı konusunu işlemişti.