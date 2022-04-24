Sevag Balıkçı’nın babası Garbis Balıkçı hayatını kaybetti

24 Nisan 2011’da Batman’da askerlik görevini yaparken birlik arkadaşının silahından çıkar kurşunla hayatını kaybeden Sevag Balıkçı’nın babası Garbis Balıkçı bu sabah hayatını kaybetti.
Balıkçı ailesi bugün saat 13.00’te Şişli Ermeni Mezarlığında Sevag Balıkçı için düzenlenecek anma törenine katılacaktı.
Garbis Balıkçı bu sabah Kınalıada’dak evlerinde hayatını kaybetti.
Adalar Belediyesi cenaze işlemleri için aileye yardımcı oluyor.
Sevag Balıkçı için planlanan anma töreni bugün saat 13.00’te ailenin katılımı olmadan Balıkçı ailesinin dostları tarafından gerçekleştirilecek.
Sevag Balıkçı, Ermeni Soykırımı’nın 96. yılında, 24 Nisan 2011 tarihinde, zorunlu askerliğini yaparken Batman Kozluk ilçesinde Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti.
Balıkçı, tezkeresine 20 gün kala, karakol çevresine çit örme görevi sırasında öldürülmüştü.
Yorumlar kapatıldı.