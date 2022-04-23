SURP AGOP VAKFI KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNDE KONUK GÖBEKLİTEPE KAZI BAŞKANI PROF. DR. NECMİ KARUL

HYETERT – Surp Agop Vakfı Kültür Etkinlikleri Kerabayzar Der Levon Zekiyan’ın öncülüğünde devam ediyor. Talin Ergüneş Gazer’in hazırladığı ve 25 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.30’da Özel Pangaltı Ermeni Lisesi Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte Profesör Karul, Anadolu’da Yerleşik Yaşamının Başlangıcı kabul edilen Göbeklitepe – Karahantepe hakkında bilgilerini paylaşacak.

Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık 22 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik köyü yakınlarında bulunan Göbeklitepe, dünyanın sayılı arkeolojik alanlarından biri. Alman Arkeolog Klaus Schmidt’in yönetiminde 1995 yılında başlanan kazılar sonucu açığa çıkarıldı. Schmidt, bu eşsiz miras için, “Kendi gücünün farkına varan insanoğlunun, doğanın parçası olmaktan çıkıp ona hükmetmeye giden yolu açtığı yerdir” tanımını yapmıştı.

Göbeklitepe’nin etrafındaki 50 kilometrekarelik alanda Göbeklitepe ile aynı döneme ait 12 yerleşim yeri daha var. Bu yerleşmelerin tamamı “Taş Tepeler” olarak adlandırılıyor. Göbeklitepe’yi ve buradaki çalışmaları, iki yıldır Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi kapsamında, “Taş Tepeler”in odağındaki Göbeklitepe’nin yanı sıra çağdaşı Karahantepe’deki kazıları da İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul yönetiyor.

Prof.Dr. NECMİ KARUL hakkında

Eğitim Bilgileri

Doktora, Freie Universitaet Berlin, Department Of History And Cultural Studies, Institute Of Prehistoric Archaeology, Almanya 1996-2000

Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı, Türkiye 1992-1994

Lisans,İstanbulÜniversitesi,EdebiyatFakültesi,Prehistorya,Türkiye1986-1991

AraştırmaAlanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Prehistorya

Akademik İdari Deneyim

İstanbul Üniversitesi Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi Birim Sorumlusu, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2020-DevamEdiyor

Anabilim / Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2019-Devam Ediyor

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2017-Devam Ediyor