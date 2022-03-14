Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in corona virüs testi pozitif çıktı

HYETERT – Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Miçotakis yaptığı açıklamada şöyle dedi:

”Bugün ofiste yaptığım günlük hızlı testte Covid19 pozitif çıktı. Sonuç olarak evimde izole olacağım ve oradan çalışacağım. Üçlü aşılamanın ciddi hastalıklara karşı mümkün olan en iyi korumayı sağladığını hatırlamanızı istiyorum. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim ve çok yakında ofise döneceğim.”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis resmi bir dizi ziyaret için haftasonumu İstanbul’daydı.