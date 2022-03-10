İZMİR BAŞEPİSKOPOSU’NUN BARIŞ İÇİN DUA ÇAĞRISI

HYETERT – İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetec bugün Antalya’da gerçekleşecek Rusya ve Ukranya temsilcileri arasında gerçekleşecek toplantıda öncesi barış çağrısında bulundu.

Monsenyör Martin yayınladığı mesajda şöyle dedi:

”Bugün, 10 Mart 2022, İzmir Katolik Başepiskoposluğumuzun idari bölgesine bağlı Antalya şehri, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun arabuluculuğunda bir toplantıya ev sahipliği yapacaktır. Bu toplantının barış meyvelerini vermesi için hepimiz Kutsal Ruh’un armağanına yakararak dua etmeye davet edilmekteyiz. Antalya yakınlarındaki Myra (Demre) Episkoposu olan ve Doğu Hristiyanları tarafından büyük saygı duyulan Aziz Nikolaos’un güçlü şefaatine yakaralım. Onun duası dünyayı savaşın tehlikelerinden kurtarsın ve devam eden çatışma nedeniyle acı çeken ve ihtiyaç duyanlara yardım etsin.”