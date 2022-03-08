“SEFARAD MÜZİĞİ” FİLMİ İLK GÖSTERİM & YÖNETMEN SOHBETİ

HYETERT – Sefarad Kültürünü Sefarad Müziği üzerinden tanıtan “Sefarad Müziği” belgesel filmi 13 Mart 2022 saat 15:00’te ilk defa Neve Şalom Sinagogu’nda izleyici ile buluşacak. Belgesel Filmin Yönetmeni ve Yapımcısı Ömür Şenol’un da hazır bulunacağı gösterim sonrası kendisi ile kısa bir sohbet toplantısı da olacaktır.

Etkinliğe katılım için info@muze500.com email adresine kayıt yaptırılması gerekiyor. Müzeyi ziyaret edenler filmi ücretsiz izleyebilecekler, sadece filmi izlemeye gelenlerden 20 TL alınacaktır.

“SEFARAD MÜZİĞİ” FİLMİ

‘Sefarad Müziği’ Belgesel Filmi, Türkiye’de yaşayan ve Sefarad müziğine katkı sunmuş müzisyen, besteci, tiyatrocu, yazar ve akademisyenlerin yaşamlarından, icralarından ve anlatımlarından izler taşıyor.

İstanbul ve İzmir’de çekimlerini yaptığımız belgeselde merkezde müzik var. Belgesel film, genel kurgusu açısından aynı zamanda da akademik anlamda eksik olacağından tek başına müziğe değinmeyip Sefarad Yahudilerinin kültürel anlamda durdukları noktaya da değiniyor ve de Sefarad Yahudilerinin kendi dilinden, sözünden müziğinden ve kültüründen izler taşıyor.

Janet/Jak Esim, İzzet Bana, Karen Gerson Şarhon, Renan Koen, Sami Levi, Mehtap Demir, Sara Pardo, Siren Bora, Linet Şaul, Lori Şen, Nino Varon gibi müzikle, Judeo-Espanyol diliyle veya Sefarad müziğiyle ilgililer gibi Sefarad Müziğinin önemli isimlerine yer verilen belgeselin ilk gösterimi 13 Mart Pazar günü Türk Musevileri Müzesi ile aynı komplekste bulunan Neve Şalom Sinagogu’nda ilgililerin izlenimine sunulacak.

Filmin yönetmeni ve yapımcısı Ömür Şenol belgeseli çekerken amacının “Sefarad Müziğine katkı sunan müzisyenlerin müziklerini, yazarların ve akademisyenlerin anlatımlarını sadece bu kültürün sahiplerine ve ailelere anlatmak olmadığını, tam tersine bu kültürü bilmeyenlere, tanımayanlara duyulmamış melodileri ve hikayeleri doğruluğun ve hakikatin ışığında sunmak” olduğunu vurguladı..