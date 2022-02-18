Sözde “Türk cumhuriyetleri”

Türkiye, Rusya’nın on bölgesini “Türk cumhuriyetleri” olarak adlandırıyor

“Karar” gazetesi, Rusya Federasyonu’nun 10 bölgesini bağımsız Türk özerk cumhuriyetleri olarak adlandırdığı bir makale yayınladı.

“Dünyada 200 ila 250 milyon Türk olduğu ve bu nüfusun sadece yaklaşık üçte birinin Türkiye’de yaşadığı tahmin ediliyor”,- denilmektedir makalede.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, işgal altındaki Kuzey Kıbrıs (bağımsızlığı sadece Ankara tarafından tanınan) olmak üzere toplam 7 Türk devletinden bahsedilmektedir.

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi (makalede Doğu Türkistan olarak anılmaktakdır), Moldova’da Gagavuzya, Özbekistan’da Karakalpakistan ve Azerbaycan’da Nahçıvan gibi Türk çoğunluğa sahip özerk bölgeler de belirtilmektedir.

Gazete daha sonra “özerk Türk cumhuriyetleri” adı altında Tataristan, Başkıristan, Çuvaşistan, Tuva, Yakutya, Altay, Kabardey-Balkar, Dağıstan, Hakasya, Karaçay-Çerkes gibi, Rusya’nın 10 bölgesini içeren bir liste sunmaktadır.

Aynı zamanda, Türk halklarının temsilcilerinin, tüm cumhuriyetlerde çoğunluğu oluşturmadığı da belirtilmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Türk dünyası” haritasını sunmuştu.

Bahçeli’ye göre “Türk dünyası”, Rusya’nın güney bölgelerinin bir kısmını, Doğu Sibirya’yı, ayrıca Balkanlar, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Moğolistan ve İran’ı içermektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu