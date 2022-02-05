Kardeş Türküler 30 yıldır barış için söylüyor: Hatırla

Temelleri 1993’te Boğaziçi Üniversitesi’nde atılan Kardeş Türküler, o gün bugündür Anadolu’nun ve çevre coğrafyaların dilleriyle türküler, şarkılar söylüyor. Kardeş Türküler’i, üyeleri anlatıyor.

DUVAR – Kardeş Türküler, yalnızca bir müzik grubu değil. Çok sesliliği, çok renkliliği savunmanın güç olduğu topraklarda neredeyse 30 yıldır her dilden türküler söyleyerek kültürler adına çok önemli bir rolü de üstlenmiş bir topluluk. Kürtçenin, Arapçanın, Ermenicenin, Rumcanın, Gürcücenin ve daha nice dilin albümlerinde ve sahnelerinde bir araya geldiği; bu coğrafyanın halklarının acılarını, sevinçlerini, direnişini ve coşkusunu müzik yoluyla milyonlara anlatan, hatırlatan Kardeş Türküler, kendilerini kısa bir belgeselde bir kez daha anlatıyor.

Proje koordinatörlüğünü Gazete Duvar Müzik Editörü Mahmut Çınar’ın yaptığı ‘Art Interrupted’ isimli uluslararası proje kapsamında Türkiye, Ermenistan, Yunanistan ve Gürcistan’da sanatsal ifade özgürlüğü üzerine hazırlanan dört belgeselden biri de Kardeş Türküler üzerine yapılan ‘Remember’. Ekipte Tuğba Sivri Çınar ve Haluk Kalafat’ın da yer aldığı proje için çekilen belgeseli gazeteci Sercan Meriç ve yine Gazete Duvar Kültür Sanat Şef Editörü Anıl Mert Özsoy birlikte hazırladı. Gizem Bilkay ise altyazı çevirmeni olarak yer aldı.

Dört ülkede sanatın ne denli özgür olabildiğini ve sanatçıların karşısına çıkan sorunları karşılaştırmalı olarak masaya yatıran ‘Art Interrupted’ projesi, Friedrich Neumann Vakfı tarafından desteklendi.

Gazete Duvar