Vatikan’ın Türkiye Büyükelçiliğine Yeni Atama

HYETERT – Türkiye’deki Vatikan Büyükelçiliği görevine, Papa Francesko Hazretleri tarafından, Pek Muhterem Ekselansları Monsenyör Marek Solczyński atandı.
Mons. Paul Russell Fitzpatrick’ın ülkesine dönmesi ile boşalan makama yapılan atama bugün duyuruldu.
Monsenyör Marek Solczyński, 7 Nisan 1961’de Polonya’da doğdu. 28 Mayıs 1987 yılında papaz oldu. 26 Kasım 2011 tarihinde Gürcistan, 15 Aralık 2011’de Ermenistan, 14 Nisan 2012’de Azerbaycan Büyükelçiliği görevlerine atandı.
Mons. Türkiye’ye atanmadan önce 25 Nisan 2017 tarihinden bu yana Tanzanya Büyükelçiliği görevini sürdürüyordu.
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