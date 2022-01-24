İsmail Türüt: Sedat Peker dostum, halen görüşüyorum

Suç örgütü lideri Sedat Peker’le olan fotoğrafını silmemesiyle gündem olan İsmail Türüt, Peker’le dostluğunun devam ettiğini ve görüştüklerini ifade etti.

Hrant Dink cinayetinin ardından ‘Plan yapmayın plan’ şarkısıyla Dink’in katilini öven şarkıcı İsmail Türüt, suç örgütü lideri Sedat Peker’le ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

İktidara sıkı desteğiyle bilinen Akit TV’de konuk olan Türüt, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in “eski dostu” olduğunu dile getirdi.

Program sunucusunun “Birçok ünlü Sedat Peker’le fotoğrafını sildiğini söylüyor ama İsmail Türüt hala silmemiş” demesi üzerine Türüt, “Siz beni tanımamışsınız. Sedat Peker benim hala dostum” karşılığını verdi.

Türüt, “Sen bu adamlara mafya dersin kabadayı dersin. Başka bir şey derim” ifadelerini kullandı.

Bir başka suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile ilgili de konuşan Türüt, “Dün severdim. Ölene kadar da seveceğim” diye konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi