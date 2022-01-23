Sevenleri Sezen Aksu’nun şiirini dünya dillerine çevirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tehdit içerikli sözlerine cevaben Sezen Aksu’nun yazdığı AVCI şiiri, kısa sürede birçok dile çevrildi. Şiirin çevrildiği dil sayısı 77’ye ulaştı.

+GERÇEK- 2017 yılında çıkardığı Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısındaki Hz. Adem ve Hz. Havva’yla ilgili ifadeler nedeniyle hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu, tepkilere bir şiirle cevap vermişti. Şiir, kısa sürede Ermenice, Kürtçe, Süryanice, Fransızca, Danca olmak üzere birçok dile çevrildi. Çeviriler gelmeye devam ediyor.

Türkiye, Sezen Aksu’ya yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dil koparma” sözlerini tartışırken Aksu, saldırılara yeni yazdığı AVCI isimli şiiriyle cevap verdi.

Bugün akşam saatlerinde yayımlanan şiir kısa sürede birçok dile çevrildi; Sezen Aksu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçı hakkındaki tutumu dünya gündemine girmiş oldu.

Sosyal medyada adeta bir çeviri ‘challenge’ı oluşturan insanlar Aksu’ya desteklerini sürdürüyor. İşte AVCI şiirinin çevirileri:

‘BU TOPRAĞIN BÜTÜN DİLLERİNDE SÖYLENESİ’

Ermenice çeviri

Rober Koptaş, Ermenice’ye çevirdiği şiiri “bu toprakların bütün dillerinde söylenesi” notuyla paylaştı.

sezen aksu’nun “avcı”sını ermeniceye çevirdim. bu toprağın bütün dillerinde söylenesi… pic.twitter.com/Eh9i0ryZzK — rober koptaş (@roberkoptas) January 22, 2022

Kürtçe çeviri

Ben de Kürtçe’ye çevirdim. Here you are ! https://t.co/jhHvykAsnf pic.twitter.com/ZRDaqfTYVw — a little fighter (@ccottonflowerr) January 22, 2022

Süryanice çeviri

Hemşince çeviri

Ben de Hemşinceye çevirdim. @igybaskan1 Lazcası da olsa ne güzel olur. https://t.co/vI39eQFrwR pic.twitter.com/ptpvKRgXRY — Mahir Özkan I ՄահիրՅան (@mhrzkn) January 22, 2022

Zazaca (Dersim) çeviri

Yunanca çeviri

Rusça çeviri

Fransızca çeviri

La réponse de l'icône de la pop en Turquie #SezenAksu à Erdoğan qui avait parlé d"arracher sa langue" pic.twitter.com/YU5kTJP68O — Jalal Haddad (@Jalalhaddad) January 22, 2022

Danca çeviri

(Je l'ai traduit rapidement, l'orginal est bien évidemment plus joli et percutant) — Jalal Haddad (@Jalalhaddad) January 22, 2022

Almanca çeviri

#SezenAksu Avcı şarkısı Almanca çevirisi olmadan olmaz 🙂 pic.twitter.com/cgn8fdnErR — Ayşegül Karakülhancı (@Aysekhanci) January 22, 2022

(Almanca çeviri için Ayşegül Karakülhancı’nın notu: ” ‘dilimi ezemezsin’ yazmış ben kesemezsin diye çevirmişim o nedenle o kısımın doğrusu: Du kannst meine Zunge nicht zerquetschen”)

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