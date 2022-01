Sevenleri Sezen Aksu’nun şiirini dünya dillerine çevirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tehdit içerikli sözlerine cevaben Sezen Aksu’nun yazdığı AVCI şiiri, kısa sürede birçok dile çevrildi. Şiirin çevrildiği dil sayısı 77’ye ulaştı.

+GERÇEK- 2017 yılında çıkardığı Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısındaki Hz. Adem ve Hz. Havva’yla ilgili ifadeler nedeniyle hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu, tepkilere bir şiirle cevap vermişti. Şiir, kısa sürede Ermenice, Kürtçe, Süryanice, Fransızca, Danca olmak üzere birçok dile çevrildi. Çeviriler gelmeye devam ediyor.

Türkiye, Sezen Aksu’ya yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dil koparma” sözlerini tartışırken Aksu, saldırılara yeni yazdığı AVCI isimli şiiriyle cevap verdi.

Bugün akşam saatlerinde yayımlanan şiir kısa sürede birçok dile çevrildi; Sezen Aksu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçı hakkındaki tutumu dünya gündemine girmiş oldu.

Sosyal medyada adeta bir çeviri ‘challenge’ı oluşturan insanlar Aksu’ya desteklerini sürdürüyor. İşte AVCI şiirinin çevirileri:

‘BU TOPRAĞIN BÜTÜN DİLLERİNDE SÖYLENESİ’

Ermenice çeviri

Rober Koptaş, Ermenice’ye çevirdiği şiiri “bu toprakların bütün dillerinde söylenesi” notuyla paylaştı.

Kürtçe çeviri

Ben de Kürtçe’ye çevirdim. Here you are ! https://t.co/jhHvykAsnf pic.twitter.com/ZRDaqfTYVw

